«Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» продолжает исполнение годовой ремонтной программы в точном соответствии с установленным планом. Ряд ключевых мероприятий компания выполняет с опережением графика.

За семь месяцев текущего года сотрудники предприятия отремонтировали 1 647 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжения, заменили 1 021 опоры ЛЭП. Отремонтировано 400 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Наибольший объем работ энергетики провели на подстанциях 110 кВ «Ивановская-4», «Ивановская-10», «Кинешма», «Шуя-1», «Родники», «Тейково».

Для предотвращения отключений электроэнергии, связанных с падением деревьев на линии электропередачи, была произведена расчистка 1 016,4 га просек воздушных линий.

Произведен средний и текущий ремонт 108 трансформаторов 110 кВ и 56 трансформаторов 35 кВ. На подстанциях 35-110 кВ заменен 271 опорно-стрежневой изолятор, отремонтировано 202 выключателя и 218 разъединителей.

Подготовка к осенне-зимнему периоду – наиболее ответственное время для энергетиков, поскольку в сезон холодов электрические сети испытывают повышенные нагрузки. Основной объем работ по подготовке распределительного сетевого комплекса к зиме выпадает на летние месяцы. На ряде крупных и значимых объектов работы уже завершены, либо близки к окончанию.

Так, специалисты «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» закончили ремонт важнейшей транзитной межсистемной линии электропередачи ВЛ 110 кВ «Чистое-Верещагино» в Пестяковском районе, связывающей энергосистемы Ивановской и Нижегородской областей. Линия электропередачи участвует в транзите электроэнергии между ПС 110 кВ «Чистовская» Нижегородской области и ПС 110 кВ «Верещагино» Ивановской области. В ходе выполнения работ энергетики провели реконструкцию участка линии ВЛ с заменой 12 деревянных опор на железобетонные.

Напомним, ремонтная программа «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» формируется в соответствии с долгосрочными и годовыми планами, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования. Основная ее задача – повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.