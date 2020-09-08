 
Инвестиции (проекты)

Тушинский завод железобетонных конструкций застроят жильем

Тушинский завод железобетонных конструкций застроят жильем

8 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
278

Тушинский завод железобетонных конструкций на северо-западе Москвы застроят жильем.

На 9 гектарах в Строительном проезде в районе Покровское-Стрешнево планируется построить более 430 тысяч квадратных метров жилья, включая коммерческий жилой комплекс (более 350 тысяч "квадратов"), жилье по программе реновации (более 80 тысяч "квадратов"), а также школу и детский сад. Общественные обсуждения соответствующих изменений в городские правила землепользования и застройки проходят на сайте "Активный гражданин".

Как сообщила газета "Ведомости", большую часть этого проекта построит девелоперская группа ФСК, контролирующая площадку. Тушинский завод ЖБК входит в ДСК-1, который принадлежит девелоперу. Инвестиции в жилой комплекс оцениваются в 23-30 миллиардов рублей.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году девелопер приобрел ДСК-1, став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На заводе Лукойла построят блок производства нефтяных битумов
Одновременно пять инвестпроектов планируется включить в ТОР
На севере Москвы построят жилой комплекс за 2,5 млрд рублей
В Петербурге построят жилой комплекс на 194 квартиры
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно