Тушинский завод железобетонных конструкций застроят жильем

Тушинский завод железобетонных конструкций на северо-западе Москвы застроят жильем.

На 9 гектарах в Строительном проезде в районе Покровское-Стрешнево планируется построить более 430 тысяч квадратных метров жилья, включая коммерческий жилой комплекс (более 350 тысяч "квадратов"), жилье по программе реновации (более 80 тысяч "квадратов"), а также школу и детский сад. Общественные обсуждения соответствующих изменений в городские правила землепользования и застройки проходят на сайте "Активный гражданин".

Как сообщила газета "Ведомости", большую часть этого проекта построит девелоперская группа ФСК, контролирующая площадку. Тушинский завод ЖБК входит в ДСК-1, который принадлежит девелоперу. Инвестиции в жилой комплекс оцениваются в 23-30 миллиардов рублей.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году девелопер приобрел ДСК-1, став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

