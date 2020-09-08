Со временем металлические изделия подвергаются коррозией. Чтобы защитить их от воздействия негативного явления, рекомендуется покрывать поверхность цинком. Компания UMECON применяет технику горячего цинкования для обработки металлов. На сайте есть калькулятор расчета цены, который позволяет узнать стоимость услуги для каждого случая.

Методика горячего цинкования является наиболее эффективной и проверенной временем. Суть способа заключается в погружении металлического изделия в расплавленный цинк. После выполнения процедуры поверхность покрывается защитным слоем, который снижает риски появления коррозии.

Применение

Горячий цинк покрывает поверхность металла тонким слоем. Он обладает устойчивостью к механическим повреждениям, агрессивным химическим веществам и неблагоприятным средам. Вне зависимости от условий использования слой цинка может продержаться до семидесяти лет.

Методика горячего цинкования металла характеризуется такими особенностями:

Повышаются защитные свойства материала в несколько раз. Это позволяет задействовать металлическое изделие для выполнения различных задач при разных эксплуатационных условиях.

Разрешается обрабатывать сплавы разного происхождения. На качество покрытия не влияет форма или размер изделия.

Не требуется ухаживать за обработанной поверхностью. Она отличается высокими качественными показателями и прочностью.

Небольшие дефекты и повреждения слоя цинка восстанавливаются со временем самостоятельно. Для этого не требуется вмешательство человека или проведение ремонтных работ.

Не нужно окрашивать поверхность после покрытия цинком. Она уже имеет привлекательный внешний вид.

Существенно повышается срок службы используемого материала.

Метод горячей оцинковки активно применяется на практике, так как позволяет обработать различные металлические поверхности. При этом следует обратить внимание, что готовое изделие в несколько раз увеличивается в размерах. Это неприемлемо для механизмов высокой точности.

Суть метода

Качественное горячее цинкование в Екатеринбурге проводится опытными специалистами по проверенной технологии. Перед началом процедуры необходимо тщательно очистить металлическую поверхность от загрязнений и других дефектов. Обработка проводится в несколько этапов. Изделие погружается в цинковую ванну на некоторое время. После этого процедура повторяется для достижения желаемого эффекта. Готовой детали дают остыть. После этого ее можно использовать по назначению.

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