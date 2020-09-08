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8 сентября 2020, 14:20
Рубрика: Компании
Метки: ЦИНКОВАНИЕ, UMECON
Со временем металлические изделия подвергаются коррозией. Чтобы защитить их от воздействия негативного явления, рекомендуется покрывать поверхность цинком. Компания UMECON применяет технику горячего цинкования для обработки металлов. На сайте есть калькулятор расчета цены, который позволяет узнать стоимость услуги для каждого случая.
Методика горячего цинкования является наиболее эффективной и проверенной временем. Суть способа заключается в погружении металлического изделия в расплавленный цинк. После выполнения процедуры поверхность покрывается защитным слоем, который снижает риски появления коррозии.
Горячий цинк покрывает поверхность металла тонким слоем. Он обладает устойчивостью к механическим повреждениям, агрессивным химическим веществам и неблагоприятным средам. Вне зависимости от условий использования слой цинка может продержаться до семидесяти лет.
Методика горячего цинкования металла характеризуется такими особенностями:
Метод горячей оцинковки активно применяется на практике, так как позволяет обработать различные металлические поверхности. При этом следует обратить внимание, что готовое изделие в несколько раз увеличивается в размерах. Это неприемлемо для механизмов высокой точности.
Качественное горячее цинкование в Екатеринбурге проводится опытными специалистами по проверенной технологии. Перед началом процедуры необходимо тщательно очистить металлическую поверхность от загрязнений и других дефектов. Обработка проводится в несколько этапов. Изделие погружается в цинковую ванну на некоторое время. После этого процедура повторяется для достижения желаемого эффекта. Готовой детали дают остыть. После этого ее можно использовать по назначению.
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