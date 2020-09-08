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ВТБ профинансирует строительство ЖК в Ижевске на 1,5 млрд рублей

ВТБ профинансирует строительство ЖК в Ижевске на 1,5 млрд рублей

8 сентября 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Банк ВТБ откроет застройщику "Комосстрой" кредитную линию в размере 1,5 миллиарда рублей сроком до четырех лет на строительство ЖК "Город Оружейников" в Ижевске, говорится в сообщении банка.

В составе жилого комплекса, который возведут на 28 гектарах, будет более 40 домов на 5 тысяч квартир. Проект планируется реализовать в 18 очередей. В нем предусмотрены зоны для работы, отдыха и занятия спортом, а также строительство школы, детских садов и магазинов, автопарковок и других объектов инфраструктуры, отмечается в релизе.

ВТБ приступил к финансированию первых трех очередей проекта, которые включают инженерные сети микрорайона и шесть домов. Совокупная площадь квартир и торгово-офисных помещений - 40,2 тысячи квадратных метров. Плановый срок сдачи объекта – третий квартал 2022 года, добавляется в сообщении.

"Комосстрой" – крупнейший застройщик жилья в Удмуртии. Компания также работает на рынке Казани.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
 

 

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