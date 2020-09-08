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В Петербурге построят жилой комплекс на 194 квартиры

В Петербурге построят жилой комплекс на 194 квартиры

8 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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В Санкт-Петербурге построят жилой комплекс «Принцип» на 194 квартиры. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – компании «Страна Девелопмент».

Жилой комплекс класса «комфорт+» общей площадью 20 тыс. кв. метров возведут на участке площадью 0,62 га в Кировском районе, на Гутуевском острове по адресу: ул. Двинская, 6. В четырех домах высотой 7-8-этажей будут предложены квартиры с отделкой. Общая площадь жилья составит 10,9 тыс. «квадлратов». В проекте будут представлены квартиры с французскими балконами, с террасами, с потолками высотой до 4,5 метров. Всего более 90 видов планировок.

На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения общей площадью 1500 «квадртов». Подземный двухуровневый паркинг рассчитан на 129 машиномест. На прилегающей территории обустроят прогулочные дорожки, спортивные, детские площадки.

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