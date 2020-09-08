Проекты по созданию аквапарка, многопрофильного госпиталя, деревоперерабатывающего производства, агропромышленного комплекса по производству и первичной переработке свинины, производство технических газов по мировым стандартам общим объемом частных инвестиций более 3 миллиардов рублей планируется включить в территорию опережающего развития «Бурятия».

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило изменения в постановление Правительства РФ от 14 июня 2019 года № 760 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Бурятия» согласно полученным Корпорацией развития Дальнего Востока заявкам на реализацию 5 инвестиционных проектов. Для этого предполагается включить в границы ТОР «Бурятия» земельные участки в Улан-Удэ, а также Заиграевском и Хоринском районах Республики Бурятия.

«Расширение территории опережающего развития «Бурятия» обеспечит создание дополнительно не менее 530 рабочих мест и позволит привлечь более 3 миллиардов рублей частных инвестиций, что, безусловно, послужит для развития экономики республики, а следственно для улучшения благосостояния населения», - сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Компания «Фортуна трейд» планирует создать комплекс для организации круглогодичного отдыха горожан, что послужит повышению туристической привлекательности города Улан-Удэ и Республики Бурятия. Общий объем вложений превысит 331 миллиона рублей. Предусмотрено создание 69 рабочих мест.

Создать многопрофильный клинический госпиталь собирается компания «Бурятский клинический госпиталь». Проект направлен на увеличение объемов оказания медицинской помощи по ряду направлений, в том числе вспомогательные репродуктивные технологии, проведение хирургических операций в гинекологии, урологии, травматологии, пластической хирургии, лечение онкозаболеваний. Инвестор рассчитывает вложить не менее 625 миллионов рублей и создать 118 рабочих мест.

Компания «Байкалпромгаз» хочет организовать производство технических газов по стандартам европейского и мирового уровня. При этом ориентир планируется сделать на обеспечение бесперебойных поставок технических газов на предприятия и медицинского кислорода в учреждения здравоохранения самой Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Предполагаемый объем капитальных вложений составит 750 миллионов рублей. Предусмотрено создание 100 рабочих мест.

Общество «ЛПК Восток» намерено наладить деревоперерабатывающее производство обрезных пиломатериалов, имеющих широкий спектр применения для малоэтажного строительства, в том числе жилых и нежилых помещений, каркасного и мансардного строительства, сборно-разборных конструкций, изготовления стропильных систем. Планируется производить не менее 120 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Вложения составят почти 175 миллионов рублей, будет создано 127 рабочих мест.

Агропромышленный комплекс по производству и первичной переработке мяса свинины планирует создать свинокомплекс «Восточно-Сибирский». Проект рассчитан на единовременное содержание 35,5 тысяч голов свиней. Производственная мощность комплекса составит 9 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Инвестор намеревается вложить в проект свыше 1,12 миллиарда рублей, создать 116 рабочих мест.

Реализация всех пяти инвестпроектов в рамках режима территории опережающего развития рассмотрена на заседании наблюдательного совета и поддержана единогласно.

ТОР «Бурятия» создана в июне 2019 года. Ее первыми резидентами по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока стали компании «ТЛТ Наушки» с проектом по созданию транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и «Ноябрьскпродсервис», которое намерено построить птицеводческое предприятие мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Общий объем инвестиций в проекты превышает 5,5 миллиарда рублей, планируется создать 870 рабочих мест.