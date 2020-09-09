Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ доложил о ходе подготовки объектов энергетики к отопительному сезону 2020 – 2021 годов.

«Подготовка объектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода проходит в штатном режиме, находится под постоянным контролем Министерства энергетики. Хотел бы отметить, что в настоящий момент в самых северных отдельных муниципальных образованиях нашей страны в семи регионах уже начался отопительный сезон», – сообщил Александр Новак.

Несмотря на снижение потребления электроэнергии с начала этого года на 2,3%, во время прохождения осенне-зимнего периода прогнозируется увеличение потребления на 1,6%, и это было учтено в ходе подготовки к отопительному сезону.

«Уже 91% объектов электроэнергетики готовы к прохождению осенне-зимнего периода. Если говорить о крупных компаниях, то все 100% крупных компаний готовы. По оставшимся 9% объектов организован совместный с регионами контроль выполнения оставшихся запланированных мероприятий», – рассказал Александр Новак.

Ремонтные работы в целом по отрасли идут стабильно. Объем ремонтной работы в 2020 году вырос на 10,5%, программа технического перевооружения и реконструкции – на 26%.

«Своевременно принятые Правительством Российской Федерации решения по трансграничному перемещению оборудования и специалистов позволили сохранить темпы реализации намеченных планов по ремонту», – отметил Министр.

Александр Новак сообщил, что в 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 3,4 ГВт генерирующих мощностей, более 12 тысяч МВА трансформаторной мощности и более 25 тысяч км линий электропередачи, что будет способствовать повышению надежности прохождения энергосистемой России осенне-зимнего периода.

«Мы особое внимание уделяем подготовке к зиме в регионах Дальнего Востока и повышению надежности их энергоснабжения. На текущий момент на Дальнем Востоке 92% объектов энергетики имеют оценку «готов». Высокая готовность и работа по подготовке к зиме позволила в кратчайшие сроки устранить последствия двух мощнейших тайфунов, обрушившихся на Дальний Восток, на Приморский край в последнюю неделю», – рассказал Александр Новак.

Он отметил, что пока еще продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 200 человек в Приморском крае, но к концу сегодняшнего дня энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Министр подчеркнул, что в целом в российской энергосистеме сохраняется необходимый резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередачи.