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Чукотка получит дополнительное финансирование на реализацию нацпроекта БКАД

Чукотка получит дополнительное финансирование на реализацию нацпроекта БКАД

9 сентября 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЧУКОТКА, ДОРОГИ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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Чукотский автономный округ получит дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соответствующую договоренность достигли на рабочей встрече главы региона Романа Копина с министром транспорта России Евгением Дитрихом, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"На Чукотке нацпроект БКАД работает только в Анадыре, где дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Губернатор Чукотки Роман Копин обратился к главе министерства транспорта с просьбой рассмотреть возможность расширения действия нацпроекта на другие населенные пункты полуострова и дополнительно профинансировать мероприятия, реализуемые по нацпроекту. Такая договоренность была достигнута", - сказали ТАСС в пресс-службе.

О размере дополнительного финансирования пока не сообщается. Общая протяженность региональной дорожной сети Чукотского автономного округа составляет более 1 800 км. В рамках федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта БКАД заключили контракты на выполнение работ по всем четырем запланированным на 2020 год объектам.

Ранее врио начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений правительства Чукотки Елена Компаниец собщала ТАСС, что предоставление дополнительных трансфертов на строительство автомобильных дорог регионального значения позволит снизить финансовую нагрузку на дотационный бюджет округа и привести в нормативное состояние около 30 км дорог на полуострове.

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Компания: ТАСС

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