Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на строительство северо-западного участка объездной дороги на территории Городищенского района Волгоградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение.

Трехэтапное строительство обхода Волгограда, который переключит на себя движение транзитных грузопотоков с федеральных трасс, разгрузив тем самым улично-дорожную сеть города, идет в рамках реконструкции автодороги федерального значения Р-22 «Каспий» (М-6 до 2018 года). Будучи частью международного коридора «Север-Юг», эта дорога обеспечивает транзитные связи между регионами России и выход к странам Каспийского бассейна, а также является главной планировочной осью в градостроительстве и системе расселения Волгоградской области.

Проектной документацией, одобренной Саратовским филиалом Главгосэкспертизы России, запланирован второй этап создания обхода Волгограда, который включает строительство северо-западного участка от дороги Р-22 «Каспий» до пересечения с автодорогой федерального значения А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Работы пройдут в Городищенском районе Волгоградской области на участке протяженностью 24906,78 м.

На протяжении маршрута возведут три развязки – в начале и конце участка в узлах подключения к федеральным трассам, а также на пересечении с второстепенной дорогой «М-6» «Каспий» - Качалинская-Вертячий-Гумрак. В местах, где участок пересечет железную дорогу и Городищенский оросительный канал, построят путепровод и мост.

Также проектной документацией запланировано предусмотрено переустройство четырех магистральных газопроводов, пресекаемых проектируемую трассу, устройство четырех площадок для стоянки автомобилей на 50 и 100 автотранспортных средств каждая, прокладка новых водопропускных труб, установка дорожных знаков, ограждения, направляющих устройств и других технических средств организации дорожного движения. Кроме того, в состав проектной документации входит строительство нового четырехэтажного административного здания центра управления ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. Работы пройдут в Дзержинском районе Волгограда.

Завершение и ввод второго этапа объездной дороги в эксплуатацию запланированы на 2024 год. Проектную документацию подготовили в ООО «ГЕО-ПРОЕКТ». Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор