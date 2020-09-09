 
Контракты

На магистральной сети "Транснефти" построят новый участок трубопровода

На магистральной сети Транснефти построят новый участок трубопровода

9 сентября 2020, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
253

Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство нового участка магистрального нефтепродуктопровода «Уфа-Западное направление» в обход города Кузнецка в Пензенской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление», построенный в 1977 году, предназначен для транспортировки светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива - от столицы Башкортостана Уфы до линейной производственно-диспетчерской станции «Никольское» в Тамбовской области. Общая протяженность трассы трубопровода – 1258 км. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство нового участка трубопровода в обход Кузнецка и его последующее подключение к действующему магистральному нефтепродуктопроводу. Протяженность трубопровода в обход Кузнецка составит около 25,3 км. Рабочее давление – 5,79 МПа. После строительства нового участка пропускная способность магистрального нефтепродуктопровода «Уфа - Западное направление» возрастет с 8,5 млн до 10,9 млн тонн в год. 

Наряду с подземной прокладкой трубопровода также построят узел запорной арматуры на ПК 61+9,00 (804,35 км) и три вантуза в вантузных колодцах. 

Застройщик – АО «Транснефть-Дружба». Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов». 

Фото: АО «Транснефть-Дружба»

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Определен подрядчик строительства новых ЛЭП от Таврической ТЭС за 1,4 млрд рублей
На железнодорожной станции в Ачинске пройдет реконструкция
Главгосэкспертиза одобрила второй этап строительства обхода Волгограда
Для школы №30 Южно-Сахалинска построят еще одно здание за 1,4 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно