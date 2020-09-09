Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство нового участка магистрального нефтепродуктопровода «Уфа-Западное направление» в обход города Кузнецка в Пензенской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление», построенный в 1977 году, предназначен для транспортировки светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива - от столицы Башкортостана Уфы до линейной производственно-диспетчерской станции «Никольское» в Тамбовской области. Общая протяженность трассы трубопровода – 1258 км.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство нового участка трубопровода в обход Кузнецка и его последующее подключение к действующему магистральному нефтепродуктопроводу. Протяженность трубопровода в обход Кузнецка составит около 25,3 км. Рабочее давление – 5,79 МПа. После строительства нового участка пропускная способность магистрального нефтепродуктопровода «Уфа - Западное направление» возрастет с 8,5 млн до 10,9 млн тонн в год.

Наряду с подземной прокладкой трубопровода также построят узел запорной арматуры на ПК 61+9,00 (804,35 км) и три вантуза в вантузных колодцах.

Застройщик – АО «Транснефть-Дружба». Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».

Фото: АО «Транснефть-Дружба»