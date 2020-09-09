На юго-западе Москвы построят жилой комплекс на 1421 квартиру

На юго-западе Москвы в Обручевском районе группа компаний (ГК) ФСК построит жилой комплекс (ЖК) бизнес-класса «Архитектор». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что три корпуса разной этажности (28, 46 и 47 этажей) будут рассчитаны на 1421 квартиру.

По данным пресс-службы, новостройки появятся на участке площадью 1,69 га, в шаговой доступности от двух парков столицы - Воронцовского парка и Юго-Западного лесопарка. Дома будут объединены общим стилобатом и подземным паркингом на 670 машиномест.

В компании отметили, что общая площадь ЖК с учетом подземной части составляет 139,6 тыс. «квадратов». Площадь квартир варьируется от 27,8 до 252 кв. метров. Стоимость жилья на этапе старта продаж начинается от 8,9 млн рублей, минимальная цена за «квадрат» в проекте — 215,3 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе, инфраструктура комплекса предусматривает наличие детского сада на 75 мест, супермаркета, коворкинга, ресторана, фитнес-клуба, аптеки и салона красоты. На территории ЖК, которая будет разделена на два уровня, разместятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

«Наша компания планирует увеличивать долю проектов высокого ценового сегмента – согласно стратегии развития, 30% портфеля проектов будет отдано проектам бизнес-класса в Москве, где сосредоточен самый платежеспособный спрос», - прокомментировал президент компании Владимир Воронин.

Объем инвестиций в проект составит 19,85 млрд рублей.