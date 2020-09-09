На железнодорожной станции в Ачинске пройдет реконструкция

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию четного парка станции. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Станция Ачинск-1 располагается на 3912 – 3915 км железнодорожной линии Мариинск-Тайшет Красноярской железной дороги в Ачинском районе Красноярского края. Реконструкция четного парка станции необходима в связи с изменением технологии работы и увеличением весовой нормы и длины поездов.

Планируемое строительство приемо-отправочного пути в новом четном парке полезной длиной 2100 м позволит осуществлять соединение и разъединение четных и нечетных грузовых поездов, что разгрузит станции участка Мариинск – Красноярск-Восточный. В настоящий момент на всем полигоне Красноярской железной дороги пути такой длины отсутствуют. Кроме того, будут созданы условия для обгона пассажирскими поездами и поездами других категорий длинносоставных и соединенных поездов, а также для проведения смены локомотивных бригад у четных и нечетных транзитных грузовых поездов.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены укладка приемоотправочных путей с выходом на главные пути для организации приема и отправления поездов с обоих направлений, строительство новых стрелочных переводов и реконструкция участков пути станции. Для технологической увязки инженерных систем установят новые и реконструируют действующие устройства электроснабжения, сигнализации, централизации, блокировки и связи. Также здесь построят новый пост дежурного по парку, пункт параллельного соединения, стационарные двунаправленную и коллинеарную антенны, комплектные трансформаторные подстанции и другие объекты, к которым проложат сети инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, в ходе проведения работ проведут благоустройство прилегающей территории.

В перспективе в четном парке станции Ачинск 1, как и на всем полигоне Красноярской магистрали, планируется обращение маршрутов массой 7100 т, состоящих из инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой с использованием в качестве ведущего локомотива перспективных поездных электровозов переменного тока серии 4ЭС5К.

Застройщик - ОАО «Российские железные дороги». Проектную документацию подготовили в Красноярском проектно-изыскательском институте «Красноярскжелдорпроект» - филиале АО «Росжелдорпроект».

Фото: ОАО «РЖД»