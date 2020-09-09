Глава Крыма Сергей Аксёнов определил подрядчика строительства новых линий электропередач от Таврической ТЭС. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.

«Определить ООО «Ленэлектромонтаж» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ – ТЭС. Второй этап строительства. Этап строительства 2/3» (далее – контракт), с ценой контракта 1 459 050 972 рубля», – сказано в сообщении.

В настоящее время Таврическая ТЭС подключена к уже существующим сетям по линии 110 кВ. Строительство новых ЛЭП позволит повысить надежность электроснабжения Симферополя. Как пояснил Крыминформу начальник производственного участка компании-подрядчика Александр Неверов, новая трасса идет от подстанции «Симферопольская» в Строгановке до подстанции «Центральная» в Симферополе.

«(От «Симферопольской» подстанции) приблизительно до села Украинка идет воздушная линия 110кВ, потом, по просьбе местных жителей, село Украинка мы обошли кабелем подземным, и дальше после Украинки часть линии уходит воздушным путем до Петровских высот, а оттуда старая линия демонтируется, мы ставим на ее месте опоры нового типа. От Петровских высот до станции «Южная» мы доходим воздушной линией, а оттуда, пересекая улицы Русская, Крымских Партизан, Севастопольская, Трансформаторная, идем кабелем до подстанции «Центральной», – рассказал Неверов.

Сейчас подрядчик работает на территории города, прокладывая подземные линии. Работы завершатся в течение 1,5 месяцев. В целом прокладку новой трассы подрядчик намерен завершить к концу года. Ее протяженность составляет 36,6 км, Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции в мае этого года.

Фото: Крыминформ