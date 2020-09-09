Петербургский международный газовый форум переносится

О новых сроках будет сообщено дополнительно.

Проанализировав ситуацию с открытием границ и восстановлением международного авиасообщения, организаторы Форума совместно с генеральным партнером – ПАО «Газпром» – обсуждают вопрос переноса мероприятия на более поздний срок.

Перенос Х Юбилейного Петербургского международного газового форума – разумное решение, связанное с последовательным мировым выходом из пандемии и внимательным отношением к мировым стандартам безопасности.

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» готов принимать гостей: на площадке реализуются меры эпидемиологической безопасности, по итогам инспекций Роспотребнадзора получено разрешение о возобновлении мероприятий. В августе и начале сентября на площадке прошло уже несколько событий, которые посетили более 50 тысяч человек: выставка-ярмарка «Агрорусь», выставка InterFood St. Petersburg, строительная выставка «ИнтерСтройЭкспо». В сентябре пройдет Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC. До конца года в календаре «Экспофорума» - более 60 мероприятий.

Смена даты самого значимого в России отраслевого события – Петербургского международного газового форума – логична и обоснована: в нем традиционно принимают участие крупнейшие международные газовые корпорации и их представители – «Газпром», Wintershall Dea GmbH, Royal Dutch Shell PLC, VNG AG, Uniper SE, OMV AG, PetroChina Company Limited. Несомненно, на их приезд влияет поэтапность снятия пандемических ограничений в разных странах: для Форума с высоким процентом международных участников важна общая синхронизированность даты.

«При работе с международными компаниями нет особенных страхов или райдеров – все ждут снятия ограничений и прогнозируемости передвижений. Петербургский международный газовый форум – ежегодное место встречи для мирового сообщества. Проведение мероприятия в более поздние даты позволит обеспечить максимальное присутствие участников из разных стран мира», - говорят организаторы Форума.