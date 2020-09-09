Около деревни Кривцово Калининского района Тверской области за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания компании ООО "Орион Интернейшнл Евро". 9 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор фирмы Пак Чонг Рюль заложили камень на месте строительства объекта.

Корейская компания "Орион" - один из лидеров продовольственного рынка, в частности, кондитерских изделий.

- К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, – сказал глава региона.

Компаниям, которые открывают предприятия и создают новые рабочие места, правительство Тверской области оказывает содействие при реализации проектов. Так, для "Ориона" регион помог приобрести земельный участкок под завод рядом с трассой М-10 "Россия". Запланировано также строительство подъездной дороги, в бюджете Тверской области на эти цели заложено 65 млн рублей.

Кроме того, компания сможет получить субсидии по налогам на имущество и прибыль. Сумма бюджетной поддержки по этому направлению за пять лет, начиная с 2024 года, может составить свыше 340 млн рублей.

- Правительство региона оказывает нам большую помощь в реализации данного проекта. Мы очень надеемся, что запустим завод в срок и обеспечим Тверскую область новыми рабочими местами, – подчеркнул Пак Чонг Рюль.

Сегодня Игорь Руденя и Пак Чонг Рюль осмотрели территорию строящегося завода "Орион Интернешнл Евро", обсудили ход реализации проекта. Сейчас здесь ведут подготовительные земляные работы, подписан договор о начале строительно-монтажного этапа.

На первом этапе строительства проекта планируется запуск 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в декабре 2022 года. Далее предусмотрено возведение еще трех производственных зданий. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 5 млрд рублей.