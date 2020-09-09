8 сентября Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев принял участие в церемонии «закладки первого камня» новой парогазовой установки (ПГУ-850) Заинской ГРЭС – крупнейшей тепловой электростанции Татарстана, входящей в состав АО «Татэнерго».

В мероприятии приняли участие Министр энергетики РФ Александр Новак, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, вице-президент компании GE в России и СНГ Дмитрий Занчев, руководители предприятий электроэнергетики Татарстана. От Системного оператора в мероприятии участвовал также директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Заинская ГРЭС в соответствии с распоряжением Правительства РФ вошла в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (КОММОД).

Проект модернизации Заинской ГРЭС предусматривает вывод из эксплуатации устаревших паровых турбин совокупной мощностью 804,9 МВт, имеющих удельный расход топлива 350 г/кВт·ч, и сооружение современного парогазового энергоблока мощностью 850 МВт производства General Electric с удельным расходом топлива менее 200 г/кВт·ч. В проекте используются сверхмощные газовые турбины с высокой эффективностью парогазового цикла. Коэффициент полезного действия ПГУ Заинской ГРЭС должен составить рекордные для России 64,6 %, что позволит отнести новую ПГУ к числу самых эффективных в мире. Ввод в работу запланирован на 1 января 2025 года.

В приветственном слове глава Системного оператора Борис Аюев отметил, что в электроэнергетическом комплексе Республики Татарстан используются самые передовые из имеющихся в стране технологий. Среди таких проектов он выделил внедрение на подстанциях цифровых технологий дистанционного управления оборудованием, ввод в работу нового высокоэффективного современного генерирующего оборудования, участие ПАО «КАМАЗ» в пилотном проекте по агрегации управления спросом потребителей розничного рынка электроэнергии. Строительство новой высокоэффективной ПГУ на Заинской ГРЭС – продолжение всей этой важной работы по повышению эффективности российской электроэнергетики, которая ведется слаженной командой энергетиков Татарстана и руководством Республики, подчеркнул Председатель Правления АО «СО ЕЭС».