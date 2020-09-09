 
Мероприятия

Приглашаем принять участие в вебинаре по детской электробезопасности

Приглашаем принять участие в вебинаре по детской электробезопасности

9 сентября 2020, 12:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
117

Сегодня, 9 сентября 2020 г. в 15.00, ПАО «Россети Московский регион»» проводит вебинар по методике проведения урока на тему «Электробезопасность». Мероприятие организовано в целях пропаганды безопасного поведения вблизи энергообъектов среди детей.

Специалисты «Россети Московский регион» расскажут об особенностях преподавания темы «Электробезопасность», объяснят, где скачать видеоконтент и материалы для проведения уроков, расскажут, как научить детей правилам, которые спасут их жизнь и здоровье.

Стать участниками вебинара смогут также родители, бабушки и дедушки, которые хотят провести беседу с детьми о правилах электробезопасности. Трансляция состоится в разделе «Специальные проекты» - «Доброе электричество – детям» https://rossetimr.ru/spec_projects/dobroe-elektrichestvo-detyam/.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "Россети Московский регион"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Петербургский международный газовый форум переносится
Александр Новак:
Названы лауреаты премии
Премия BIM&Security 2020 пройдет 15 октября 2020 г. в онлайн-формате
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Обыски в ГК "Akron Holding"
+