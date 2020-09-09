Сегодня, 9 сентября 2020 г. в 15.00, ПАО «Россети Московский регион»» проводит вебинар по методике проведения урока на тему «Электробезопасность». Мероприятие организовано в целях пропаганды безопасного поведения вблизи энергообъектов среди детей.

Специалисты «Россети Московский регион» расскажут об особенностях преподавания темы «Электробезопасность», объяснят, где скачать видеоконтент и материалы для проведения уроков, расскажут, как научить детей правилам, которые спасут их жизнь и здоровье.

Стать участниками вебинара смогут также родители, бабушки и дедушки, которые хотят провести беседу с детьми о правилах электробезопасности. Трансляция состоится в разделе «Специальные проекты» - «Доброе электричество – детям» https://rossetimr.ru/spec_projects/dobroe-elektrichestvo-detyam/.