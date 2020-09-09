РЖД приступили к созданию инфраструктуры для ОЭЗ "Калуга"

РЖД начали строительно-монтажные работы в рамках проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры для особой экономической зоны "Калуга" на территории Людиновского района Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

"ОАО "РЖД" продолжает реализацию проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения потребностей резидентов особой экономической зоны "Калуга" на территории Людиновского района Калужской области. В настоящее время завершена разработка проектной документации, и на объекте начаты строительно-монтажные работы", - сказал представитель холдинга.

Проект реализуется в соответствии с концессионным соглашением, подписанным между РЖД и правительством Калужской области в феврале 2019 года, его цель - обеспечение потребности резидентов ОЭЗ "Калуга" в железнодорожных перевозках в объеме 1,6 млн тонн в год.

В пресс-службе РЖД добавили, что проектом предусматривается реконструкция станции Людиново-1, строительство соединительного пути между станцией Людиново-1 Московской железной дороги и ОЭЗ "Калуга", а также строительство внутриплощадочных железнодорожных путей на территории самой особой экономической зоны. Реализация проекта осуществляется в намеченные сроки, завершить работы планируется в 2021 году.