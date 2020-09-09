Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» завершили капитальный ремонт кабельной линии 6 кВ, которая обеспечивает электроэнергией жителей на улицах Адмирала Нахимова и 3-я Дорожная в Советском районе г. Астрахани.

Выполненные работы позволили улучшить надежность и качество электроснабжения бытовых потребителей района, а также социально значимых объектов, среди которых Приволжская районная больница, средняя общеобразовательная школа №74 им. Г. Тукая, а также насосная станция. В ходе ремонтных работ энергетики заменили 620 м кабеля. После окончания ремонта было проведено испытание кабельной линии с помощью специализированной передвижной лаборатории, оснащенной современной диагностической аппаратурой.

Всего с начала 2020 года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Астрахани было обследовано и отремонтировано порядка 150 км кабельных линий всех классов напряжения. Из них почти на 3 км линий проведен капитальный ремонт. Энергетикам «Россети Юг» еще предстоит отремонтировать 200 м и обследовать около 3 км кабельных линий в Каспийской столице.