«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в преддверии осенне-зимнего периода приступила к проверке технического состояния систем плавок гололеда энергообъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего будет проведено 155 пробных плавок. Это позволит проверить работоспособность противогололедных систем на энергообъектах в преддверии осенне- зимнего периода (далее- ОЗП) 2020- 2021 гг.

Высокая влажность, ветры, резкие перепады температуры воздуха, характерные для климата Юга России в период ОЗП, способствуют образованию наледи на проводах воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи. Под тяжестью льда провода, троса могут обрываться, что приводит к перебоям в работе ЛЭП. Чтобы этого не допустить на объектах устанавливают системы плавок гололеда, которые позволяют своевременно избавляться от наледи на ЛЭП, а также минимизировать влияние гололеда на работу энергосистемы в осенне-зимний период.

Энергетики проверят системы плавки гололеда на 95 линиях электропередачи Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Все мероприятия будут завершены в начале октября. Особое внимание будет уделено состоянию систем на линиях электропередачи 330 кВ «Чиркейская ГЭС – Чирюрт №2», «Артем – Махачкала» в Республике Дагестан, где из-за резких колебаний температуры в осенне-зимний период наблюдается повышенное гололедообразование.

На сегодняшний день пробные плавки гололеда выполнены в Краснодарском крае на линиях 220 кВ «Дагомыс – Черноморская», «Шепси – Дагомыс», в Ростовской области на 500 кВ «Фроловская – Шахты» и 220 кВ «Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники» и в Ставропольском крае на ЛЭП 500 кВ «Ростовская АЭС – Невинномысск».