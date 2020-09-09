Филиал «Россети Центр Курскэнерго» в рамках программы цифровой трансформации строит цифровой РЭС на базе Курского района электрических сетей. Важной частью проекта является внедрение системы распределенной автоматизации сети 0,4-10 кВ.

Целью создания распределенной автоматизации является снижение показателей SAIDI и SAIFI путем повышения наблюдаемости и автоматизации локализации поврежденных участков распределительных сетей.

На сегодняшний день на воздушных линиях (ВЛ) 6-10 кВ Курского района энергетики филиала установили 19 разъединителей с моторным приводом, 32 разъединителя с ручным приводом, 22 реклоузера с двухсторонним питанием, 2 реклоузера с односторонним питанием (коммутационных устройств), 19 индикаторов короткого замыкания в составе разъединителей с моторным приводом. Цифровое оборудование позволяет оперативно определять повреждённый участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Информация о повреждении на ЛЭП будет в режиме реального времени поступать диспетчеру центра управления сетями, благодаря чему время ликвидации технологических нарушений сократится до минимума. Таким образом, внедрение системы распределительной автоматизации в сети позволит повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей в 103 населенных пунктах Курского района численностью более 10 тысяч человек.

Также проект предусматривает оснащение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ интеллектуальными приборами технического учёта электроэнергии, которые обладают возможностями непрерывного мониторинга параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и функциями самодиагностики. В настоящее время в Курском РЭС установлено 707 комплексов учета.

На реализацию проекта «Цифровой РЭС» в 2020 году Курскэнерго направит более 112 млн рублей.

«Внедрение распределенной автоматизации – важная составляющая первого этапа цифровой трансформации электросетевого комплекса филиала. Применение инновационного оборудования позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию энергообъектов, уменьшить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и, следовательно, улучшить качество электроснабжения жителей Курской области», - говорит заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский.