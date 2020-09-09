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Специалисты "Россети Центр Воронежэнерго" с начала года отремонтировали свыше 1700 километров ЛЭП и более 360 трансформаторных подстанций

Специалисты Россети Центр Воронежэнерго с начала года отремонтировали свыше 1700 километров ЛЭП и более 360 трансформаторных подстанций

9 сентября 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ВОРОНЕЖЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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⁠Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» продолжают планомерную подготовку электросетевого комплекса Воронежской области к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Практически все работы ведутся с опережением календарного плана, утвержденного в ремонтной программе.

С начала года энергетики отремонтировали 368 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ (100% календарного плана), более 1,7 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (102,6% от календарного плана), заменив свыше 28 тыс. изоляторов и почти 6 км грозозащитного троса. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности более 1,2 тыс. га трасс ЛЭП различного уровня напряжения (103,7% от календарного плана).

— Высокая степень готовности сетевых объектов Воронежэнерго, своевременное проведение всех подготовительных мероприятий являются залогом надежного электроснабжения потребителей в отопительный период. О том, что эта работа проводится качественно, свидетельствует снижение удельной аварийности в сетях и средней длительности перерывов электроснабжения потребителей и наша задача – постоянно совершенствовать эти показатели, — подчеркнул директор «Россети Центр Воронежэнерго Вячеслав Антонов.

Противоаварийная подготовка персонала играет существенную роль в обеспечении стабильного прохождения отопительного периода. В 2020 году с целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в подразделениях Воронежэнерго проведено более 560 тренировок, в сентябре запланированы совместные комплексные учения с региональным управлением МЧС России и органами местного самоуправления.

В рамках подготовки к ОЗП в филиале формируется необходимый аварийный запас материалов, завершается техническое обслуживание и подготовка к работе в осенне-зимний период более 980 единиц высокопроходимой и специальной техники. Для обеспечения резервного энергоснабжения потребителей в Воронежэнерго готово к использованию 111 передвижных и стационарных дизель-генераторных установок суммарной мощностью свыше 3 МВт.

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