В Алексеевском идёт строительство промышленной площадки, резидентами которой являются ООО «Алексеевский кабельный завод» и ООО «Легострой Алексеевское».

Предприятие «Алексеевский кабельный завод» является производителем кабельно-проводниковой продукции. Завод начал производство в мае 2019 года. За короткое время работы удалось наладить производство кабеля ВВГ-Пнг-lS и ППГ-Пнг-HF в количестве 500000 м/месяц.

Данный кабель используются для строительства гражданских и промышленных сооружений. Качество производимого кабеля соответствует ГОСТ 31996-2012, что неоднократно было проверено лабораторными испытаниями и партнерами предприятия, зарекомендовавшими себя на рынке РТ, такими как: ООО «Электрокомплект», ООО «Ак Таш», ООО «Ак Барс-Строй», ООО «Алексеевскдорстрой», ООО «Ваттсла». В перспективах развития: увеличение объемов и маркоразмеров производимого кабеля, а также запуск производства пожарных и монтажных кабелей.

ООО «Легострой Алексеевское» - строительная организация с собственным производством строительных материалов. Производственная мощность предприятия 20 000 куб. м. блоков в год. Это позволит строить до 80 000 кв.м жилья за один год. В планах предприятия строительство квартала многоквартирных жилых домов средней тяжести.