В Ивановской области планируют создать научно-технологическую долину, которая займется разработками в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на расширенном заседании областной думы.

"Мы договорились с министром энергетики России и начали работать над созданием на базе Ивановского энергетического университета, так называемой научно-технологической долины. Речь идет о консолидации ряда перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием. Это фактически означает в перспективе создание в регионе целой отрасли в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности", - сказал губернатор.

По его словам, по этим компетенциям Ивановская область может стать центром среди субъектов страны.

"Я в этом уверен, то есть создаваться компании и рабочие места в этой сфере должны именно у нас в регионе. Пока мы в самом начале пути, но уверен, успех такого проекта в перспективе позволит создать не только новые хорошо оплачиваемые рабочие места, но и повторюсь - целую отрасль для экономики региона", - подчеркнул губернатор, призвав вузы региона активнее сотрудничать с предприятиями.

Как ранее сообщал ТАСС, в Тейковском районе Ивановской области планируется реализовать инвестиционный проект по строительству современной IT-деревни для привлечения в сельскую местность программистов, копирайтеров и маркетологов. Запуск проекта намечен на 2021 год.