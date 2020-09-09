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В Сочи построят коттеджный поселок за 921 млн рублей

В Сочи построят коттеджный поселок за 921 млн рублей

9 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 921 млн рублей строительство коттеджного поселка «Орехово» в Сочи. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК ГИК.

По информации пресс-службы, коттеджный поселок будет состоять из 190 блокированных жилых домов высотой 2-3 этажа. Проект реализуется в 17 км от побережья Черного моря, в с. Пластунка.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Краснодарском крае с использованием эскроу возводится 36% новостроек (2,92 млн кв. метров). Всего в регионе возводится 8,047 млн «квадратов» жилья.

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