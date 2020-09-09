В Коми заложили фундамент нового завода компании «Лузалес» по производству плит, фанеры и МДФ. В церемонии приняли участие статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба.

В 2021 году начнется реализация четвертого инвестиционного проекта одного из крупнейших в Коми лесоперерабатывающих производств – ООО «Лузалес». Возведение завода по производству древесных плит, включая фанерное и МДФ-производство, планируется под Сыктывкаром. Новый завод будет выпускать до 270 тысяч кубометров большеформатной фанеры повышенной влагостойкости. Открытие нового производства позволит трудоустроить более 2000 человек, срок ввода завода в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

Во время совещания на производственной площадке Виктор Евтухов и Владимир Уйба обсудили перспективы развития в республике промышленного деревянного домостроения. В России определяются пилотные регионы, где планируется возведение малоформатных объектов – школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, а также домов для расселения из ветхого и аварийного жилья. Все - из современных, экологичных, комфортных и безопасных конструкций заводского изготовления. Виктор Евтухов предложил региону принять участие в этом проекте.

Замечательно, что в Коми перерабатывается 95% заготавливаемого здесь леса, это очень высокий показатель. Республике, имея мощный лесной ресурс, надо им пользоваться. Тем более сейчас, когда мы провели работу с Минстроем России, внесли изменения в нормы и стандарты строительства. Из современных деревянных конструкций сегодня можно возводить многоэтажные дома, как это делают в Финляндии, в Швеции

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Также Виктор Евтухов и Владимир Уйба посетили акционерное общество «Комитекс» – одно из ведущих предприятий России по производству нетканых материалов и синтетического волокна. «Комитекс» сегодня производит порядка 50 видов продукции для нужд различных отраслей промышленности, обладает большинством известных в настоящее время в мире технологий производства нетканых материалов «сухим способом». Предприятие перерабатывает вторичное сырье, реализует новые инвестиционные проекты и осуществляет постоянную модернизацию оборудования, что позволяет улучшать качество и расширять ассортимент выпускаемой продукции.

В ходе рабочей встречи Виктора Евтухова с временно исполняющим обязанности Губернатора Коми Владимиром Уйбой обсуждались вопросы развития промышленности, индустриального деревянного домостроения и пеллетного производства, вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми.

Замглавы Минпромторга России подчеркнул, что с точки зрения возможностей развития лесопромышленного комплекса, Республика Коми – привлекательный регион для инвесторов. Здесь есть якорные предприятия лесопереработки, такие как АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и ООО «Лузалес».

Приоритетные инвестиционные проекты по лесопереработке в республике реализуются успешно, в частности, развивается пеллетное производство. Это очень перспективно, ведь сегодня мы говорим о переводе на экологичное топливо котельных там, где нет газа. К тому же это очень востребованный экспортный товар. Мы включили пеллеты в перечень продукции, которая субсидируется по программе поддержки транспортировки продукции гражданского назначения на внешние рынки

- подчеркнул Виктор Евтухов.