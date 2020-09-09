Возобновлена работа АЭС Hunterston B в Великобритании

30 августа 2020 г. британская энергокомпания EDF Energy возобновила выработку энергии на первом энергоблоке АЭС Hunterston B, расположенной на западном побережье графства Эйршир (Ayrshire) в Шотландии.

АЭС Hunterston B является второй очередью АЭС Hunterston А*. На АЭС Hunterston B электрической мощностью 1 220 МВт установлено 2 усовершенствованных ядерных реактора с газовым охлаждением (Advanced Gas-cooled Reactor, AGR). Станция была введена в эксплуатацию в 1976 г. В 2012 г. срок эксплуатации АЭС был продлен до марта 2023 г. с возможностью его изменения на два года в любую сторону. Оба реактора АЭС Hunterston B были остановлены в 2018 г. для реализации программы стоимостью £ 200 млн, целью которой являлось исследование способности АЭС выдерживать землетрясения различной мощности. Второй ядерный реактор должен быть запущен 17 сентября 2020 г. В настоящее время мощность АЭС Hunterston B снижена до 965 МВт. Не позднее 7 января 2022 г. EDF Energy планирует приступить к выгрузке ядерного топлива на АЭС Hunterston B, что станет первым этапом процесса вывода АЭС из эксплуатации, намеченного на март 2023 г.

Официальный сайт EDF Energy

* АЭС Hunterston А мощностью 300 МВт, оборудованная двумя газографитовыми реакторами Magnox, была закрыта в 1990 г.