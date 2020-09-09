24 августа под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялась Встреча министров промышленности стран БРИКС в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие Специальный секретарь по вопросам производительности, конкурентоспособности и занятости Министерства экономики Федеративной Республики Бразилии Карлос да Коста, Государственный Министр торговли и промышленности Республики Индии Сом Паркаш, Министр промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Сяо Яцин, Министр торговли, промышленности и конкуренции Южно-Африканской Республики Ибрахим Патель, а также Генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Ли Юн.

Эксперты обсудили приоритетные направления развития промышленного сотрудничества в рамках БРИКС на фоне пандемии коронавируса, включая совместную разработку и широкое внедрение «зеленых» технологий и технологий четвертой промышленной революции.

В качестве нового этапа развития сотрудничества в рамках Партнерства БРИКС по новой промышленной (цифровой) революции (PartNIR) Денис Мантуров представил российскую инициативу по созданию Центра промышленных компетенций стран БРИКС.

«Центр будет содействовать ускоренной разработке и интеграции опережающих технологий. Конечными бенефициарами станут промышленные предприятия, отраслевые ассоциации и профильные органы государственной власти наших стран. Центр фактически станет новой «точкой роста» промышленного потенциала БРИКС и усилит позиции этого объединения на глобальном рынке», - отметил Денис Мантуров.

При этом особая роль в данной работе, по словам главы Минпромторга России, будет отведена Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

«Мы предложили секретариату организации участвовать в развитии компетенций в наиболее высокотехнологичных секторах. Сделать это можно с минимальным привлечением ресурсов, посредством формирования своего рода виртуального проектного офиса. Экспертиза ЮНИДО позволит всем нам более четко выявлять ключевые тренды глобальной промышленной повестки и находить ниши для заполнения», - прокомментировал Денис Мантуров.

В числе приоритетных направлений работы Центра – обмен опытом в области наилучших доступных практик на промышленном треке, развитие совместных стартапов, в том числе с привлечением Нового банка развития БРИКС, организация эффективного поиска партнеров для индустриальных компаний.

Кроме того, Центр призван развивать диалог в сфере технического регулирования и стандартизации, в том числе в части определения механизмов признания документов оценки соответствия.