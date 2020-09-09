Источники финансирования для строительства II этапа ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке пока не определены, сообщил генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов журналистам в среду.

"Вопрос уже несколько раз обсуждался в правительстве, еще с бывшим правительством, - были даны поручения Минэнерго, Минфину найти источники финансирования. Пока источников финансирования не найдено", - сказал руководитель компании. "Сейчас очередное поручение есть в протоколе по итогам поездки (в августе 2020 года - ИФ) председателя правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток. Этот пункт снова там звучит о поиске источников финансирования", - продолжил Шульгинов.

Как сообщалось, в правительстве РФ ожидают предложения по срокам и источникам финансирования II этапа реализации проекта до 14 сентября. Это указано в поручении премьер-министра Мишустина по итогам поездки на Дальний Восток.

Также в поручении было сказано о том, что в 2022 году компании "РусГидро" будет выделена субсидия в размере 2,6 млрд рублей для компенсации части затрат на строительство I этапа ЛЭП Певек - Билибино. При этом Минэнерго РФ и "РусГидро" должны обеспечить завершение реализации I этапа до августа 2023 года.

Чаун-Билибинский энергоузел на Чукотке включает в себя Чаунскую ТЭЦ, Билибинскую АЭС (обе планируются к выводу из эксплуатации) и распределительные сети. "РусГидро" планирует строительство новой линии электропередачи Певек-Билибино, по которой будет передаваться в Билибино мощность плавучей атомной теплоэлектростанции. Кроме того, проект обеспечит энергоснабжение потребителей Чаун-Билибинского энергоузла и Баимской горнорудной зоны.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.