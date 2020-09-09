Главной темой Форума молодых ученых стран БРИКС, который пройдет 21-25 сентября 2020 года в режиме ВКС, станет «Партнерство молодых ученых и инноваторов стран БРИКС в интересах научного прогресса и инновационного роста».

В этом году программа Форума состоит из трёх параллельных сессий по тематическим направлениям: экология, материаловедение и искусственный интеллект.

В течение пяти дней на интерактивной веб-платформе будут взаимодействовать более 120 участников – от каждой страны «пятерки» приглашены более 20 выдающихся представителей молодого научного и инноваторского сообщества в возрасте от 20 до 40 лет.

На Форуме состоится ежегодный конкурс «Молодые инноваторы стран БРИКС» с призами за первые три места. Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших результатов исследовательских и инновационных проектов по трем направлениям: экология, материаловедение и применение искусственного интеллекта в области экологии и материаловедения, способствующие решению текущих социальных, экономических и экологических проблем в странах «пятерки».

Участники будут взаимодействовать на интерактивной веб-платформе, разработанной Минобрнауки России совместно с Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и Правительством Челябинской области. В целях активного вовлечения участников в научную атмосферу Форума организаторами мероприятия предусматривается проведение пленарных заседаний, мастер-классов, научных экспериментов в режиме реального времени в лабораториях ЮУрГУ. Научно-развлекательная программа будет включать в себя также проведение интеллектуальных викторин и популяризацию науки в формате Stand Up Science с видео роликами молодых исследователей из стран БРИКС, объясняющими сложную науку простым языком.

Все желающие смогут присоединиться к лекциям и обсуждениям через канал Youtube. Подробная информация - на официальной странице Форума.