Полностью российские провода представлены на сессии СИГРЭ-2020

В период с 24 августа по 3 сентября 2020 года проведена электронная сессия СИГРЭ 2020. В рамках заседания Исследовательского комитета B2 «Воздушные линии» группа российских ученых представила доклад по исследованию сталеалюминевых пластически компактированных проводов для воздушных линий электропередачи.

С докладом выступил представитель Московского Энергетического института Курьянов Василий Николаевич. Данное событие является знаковым в области электроэнергетики. Впервые за последние годы полностью отечественная технология пластической деформации проводников для линий электропередачи представлена научно-техническому сообществу на мировом уровне с указанием основных преимуществ производимой в России продукции, а это и повышение пропускной способности ЛЭП, и большая прочность на разрыв и увеличение длины пролетов, а также ряд иных преимуществ.

Реакция на доклад и заинтересованность участников заседания, представляющих наиболее компетентные в данной области мировые компании и институты, свидетельствуют о перспективности представленных технических решений. Тем более, что характеристики инновационных отечественных проводов подтверждены как в России, так и в Германии в ходе аттестационных испытаний. Очередной раз российским производителем в лице директора компании «Энергосервис» Фокина Виктора Александровича продемонстрированы возможности российской промышленности и наукоемких инновационных технологий в кооперации с ведущими научными организациями.

Стоит так же отметить, что компания «Энергосервис» совместно с филиалом Московского Энергетического института в г. Волжском с 2015 года ведут совместную работу по разработке стандарта международной электротехнической комиссии (МЭК) на медные и медесодержащие тросы для контактной сети железных дорог, в основу технологии производства которых заложен такой же принцип компактирования проводника.

Справка:

CIGRE, основанная в 1921 году в Париже, представляет собой глобальное сообщество, приверженное совместному развитию и обмену опытом в области энергосистем. В сообществе представлены тысячи профессионалов из более чем 90 стран и 1250 организаций-членов, в том числе некоторые из ведущих мировых экспертов. В ее основе - 59 национальных комитетов СИГРЭ, предлагающие различные технические точки зрения и опыт. Работает более 250 рабочих групп.

СИГРЭ реализует передовую в мире программу знаний, охватывающую 16 областей работы, включающих все основные области энергосистемы. За последние 100 лет работа СИГРЭ внесла свой вклад во многие ключевые технические краеугольные камни современной энергосистемы.

Источник: ООО "Энергосервис"