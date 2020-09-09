20–23 октября 2020 года в Казанском государственном энергетическом университете состоится XV Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике» в дистанционном формате.

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные лица – ученые, аспиранты, соискатели, студенты, сотрудники вузов, сотрудники научных или инновационно-технологических учреждений, предприятий ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и т.д., в возрасте не старше 35 лет. Допускается отступление от данных условий для соавторов, если хотя бы один из них соответствует этим условиям.

Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

Цель Конференции: развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики.

Научные направления конференции:

Электрооборудование. РЗА, линии электропередач и подстанции. Управление и экономика энергосистем. Информационные системы и новые технологии.

Для участия в работе конференции необходимо до 15 сентября 2020 г. зарегистрироваться по ссылке. На конференцию принимаются результаты оригинальных исследований авторов. Материалы будут опубликованы в сборнике материалов докладов, включенного в базу данных РИНЦ (e-library.ru) с открытым полнотекстовым доступом ко всем размещенным публикациям.

За участие в конференции плата не взимается.

Важные даты:

Прием заявок на публикацию в сборнике: до 15.09.2020.

Рецензирование материалов: до 05.10.2020.

Информирование участников о включении докладов в программу конференции: до 10.10.2020.

Более подробная информация, а также требования к оформлению тезисов доклада, доступны в файле по ссылке.