Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» в рамках ремонтной программы произвели замену 88,5 км провода и 575 опор на линиях электропередачи 0,4-10 кВ в Карачаево-Черкесии. Энергетики в общей сложности выполнили 83% и 77% соответственно от годового плана указанных работ.



Всего до конца текущего года в зоне ответственности филиала планируется заменить около 107 км провода и почти 750 опор на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. Кроме этого, вместо запланированного на год ремонта 104 трансформаторных пунктов энергетики на сегодняшний день отремонтировали 108.



Уже несколько лет компания проводит на территории республики постепенную замену энергообъектов, выработавших свой эксплуатационный ресурс. Обновление сетей низкого напряжения, в первую очередь, направлено на бесперебойное энергоснабжение жителей Карачаево-Черкесии.



В частности, специалисты Хабезских райэлектросетей с начала года заменили около 20 км провода, установили 119 новых опор на линиях электропередачи 0,4-10 кВ и выполнили капитальный ремонт 8 трансформаторных пунктов. Данное подразделение обслуживает населенные пункты Хабезского района и два аула Абазинского района с общим населением более 35 тысяч человек.



Около 18 км провода и 66 опор заменили энергетики Прикубанских райэлектросетей в распределительных сетях 0,4-10 кВ. Здесь также проведен ремонт 31 трансформаторной подстанции, от которых энергопитание получают около 29 тысяч жителей Прикубанского района.



Энергетики Карачаевских райэлектросетей обновили почти 17 км ЛЭП, установили 49 новых опор и отремонтировали 27 трансформаторных пунктов.

«Ни для кого не секрет, что значительная часть распределительный сетей низкого напряжения построена несколько десятилетий назад. Их полная замена требует значительных материальных и физических вложений, поэтому в компании разработана специальная программа, в рамках которой будет проводится поэтапная масштабная реконструкция энергообъектов для повышения качества и надежности электроснабжения жителей республики», - рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.