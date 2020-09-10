Энергетики отремонтировали 11 ЛЭП в лабинском энергорайоне

Сотрудники Лабинских электрических сетей филиала компании «Россети Кубань» в полном объеме выполнили план ремонта воздушных линий электропередачи классом напряжения 35-110 кВ. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения свыше 100 тысяч потребителей в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону были отремонтированы 11 высоковольтных ЛЭП: «Зассовская-Упорная», «Мостовская-Зассовская», «Промышленная-Шедок», «Упорная-Подгорная Синюха», «Курджиново-Псебай», «Вознесенская-Садовая», «Губская-Бесленеевская», «Петропавловская-Темиргоевская», «Лабинск-1-Красный Кут», «РП-Переправная» и «Ярославская-Костромская». Эти линии обеспечивают электроснабжением свыше 100 тысяч бытовых потребителей, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, более 150 объектов социального значения, среди которых больницы, школы, детские сады, объекты тепло- и водоснабжения.

На объектах энергетики заменили свыше 1300 устаревших изоляторов на современные стеклянные, обновили и выправили дефектные опоры, провели ремонт контура заземления и ряд других технических мероприятий, предусмотренных ремонтной программой.

В целях минимизации технологических нарушений энергетики расчистили 38 гектаров просек вдоль трасс линий электропередачи от веток и дикой растительности. Из-за труднодоступности расположения воздушных линий все работы проводились вручную, с помощью бензопил. Расчистка трасс значительно снизит вероятность механических повреждений линий в осенне-зимний период.

Также, на высоковольтной линии 110 кВ «Упорная-Подгорная Синюха» специалисты установили 60 птицезащитных устройств. Они предназначены для защиты пернатых от поражения электрическим током.