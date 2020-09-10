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"И один в поле воин" - выставка и конференция OMR 2020 состоится 6-9 октября в Санкт-Петербурге!

И один в поле воин - выставка и конференция OMR 2020 состоится 6-9 октября в Санкт-Петербурге!

10 сентября 2020, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: OMR 2020
Отрасль: Машиностроение Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

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OMR 2018

OMR 2018

OMR 2018

OMR 2018

OMR 2018

OMR 2018

OMR 2018

OMR 2018

Вопреки всем объективным и субъективным обстоятельствам, Выставка и Конференция OMR 2020 откроет свои двери для участников  6 октября. Санкт-Петербург уже в 4-й раз будет принимать судостроителей, машиностроителей, энергетиков, экологов, нефтяников и газовиков, всех тех, кто осваивает нефтегазовые ресурсы шельфа Арктики.

Из-за пандемии большинство тематических мероприятий, или отменены, или переносятся на более поздние сроки.  Поэтому, из трёх павильонов КВЦ «Экспофорум», которые должны были быть в эти сроки задействованы под конгрессно-выставочные мероприятия по тематике ТЭК, работать будет только павильон Н. В нём разместятся экспозиции выставок OMR 2020  и «Энергетика и электротехника – 2020», а в конференц-зоне будут работать круглые столы в раках конференционной программы, а также пройдут ознакомительные переговоры с ЦКБ "ЛАЗУРИТ" (эксклюзивный поставщик Дальневосточного судостроительного кластера ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»).  Проведение мероприятия поддерживают: ПАО «Газпром» - Генеральный спонсор, МРТС – Спонсор круглого стола,  Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) - Партнер мероприятия.

В рамках выставки свои экспозиции представят: Судостроительный комплекс «Звезда», ПО Севмаш, Газпром Флот, Востокпроектверфь, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Северо-Восточный ремонтный центр, Центр Судоремонта «Дальзавод», Оглаенд Систем, Веза, ОКБМ Африкантов, ЦНИИАГ, ССТэнергомонтаж, Росгеолфонд, Компания Технополь, НТК, ХКА, Сертекс РУС и др.

Впервые на выставке будет представлено четыре региональных стенда – предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска, а также Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (Архангельск).

Помимо этого, на выставочной площадке будет работать «Зона презентаций», а также наши участники пригласят посетителей, после осмотра экспозиции, принять участие в технических семинарах на производственной  базе: АО «Балтийский Завод» (жизненный цикл ледокола (УАЛ проекта 22220) от резки металла до достроечной набережной), ФГУП «Крыловский  научный центр» (посещение экспериментальной базы: ледовый опытный бассейн, ландшафтная труба, тренажёрный центр, стенды статических и ресурсных испытаний конструкций), ФГБУ ААНИИ (экскурсия в бассейн с показательным экспериментом).

Пандемия, если верить официальной статистике, не просто пошла на спад, а практически побеждена, что не может не радовать. Потихоньку налаживается и «деловая off-line жизнь» и наше мероприятие OMR 2020 – яркое этому подтверждение:

  • 250+  делегатов форума
  • 97 докладов
  • 50+ участников выставочной экспозиции
  • 6  пленарных сессий
  • 3 технических семинара на предприятиях Санкт-Петербурга.

Да, не скроем, были времена и получше. Но OMR 2020  - первое и единственное тематическое мероприятие на «стыке судостроения и ТЭК», которое состоится в off-line формате в 2020 году.

Присоединяйтесь к участниками конгрессной и выставочной программ OMR 2020 и
убедитесь - «И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»!

Чтобы мероприятия прошли «без сучка и задоринки», при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ будет возможно только ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ.

Подробная информация и регистрация посетителей и делегатов доступна на сайте www.omr-russia.ru

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