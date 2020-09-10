OMR 2018 OMR 2018 OMR 2018

В то время как одни выставки переносят из-за проблем с авиасообщением, выставка и конференция OMR 2020 и “Энергетика и электротехника-2020” подтверждает свои даты проведения 6 по 9 октября.

Деловая сессия “КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС”, которую проводит РусКабель в Санкт-Петербурге во второй раз в эти дни, вошла в программу конференции по судостроению и освоению шельфа OMR. Это деловое мероприятие включает пленарное заседание и круглые столы по техническим и экономическим вопросам. Ведущие российские и мировые компании обмениваются своим опытом в вопросах технологического обеспечения, судостроения для освоения шельфа, разработки морских комплексных сооружений.

Программа конференции по судостроению и освоению шельфа OMR:

250+ делегатов форума

97 докладов

50+ участников выставочной экспозиции

7 пленарных сессий

3 технических семинара на предприятиях Санкт-Петербурга.

Выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа (OMR) откроет свои двери для участников 6 октября и будет работать три дня для судостроителей, машиностроителей, энергетиков, экологов, нефтяников и газовиков, всех тех, кто осваивает нефтегазовые ресурсы шельфа Арктики. OMR 2020 – первое и единственное тематическое мероприятие на «стыке судостроения и ТЭК», которое состоится в off-line формате в 2020 году.

В павильоне Н Экпофорума разместятся экспозиции выставок OMR 2020 и « Энергетика и электротехника – 2020 », а в конференц-зоне будут работать круглые столы в рамках конференционной программы , а также пройдут ознакомительные переговоры с ЦКБ "ЛАЗУРИТ" (эксклюзивный поставщик Дальневосточного судостроительного кластера ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»). Проведение мероприятия поддерживают: ПАО «Газпром» - Генеральный спонсор, МРТС – Спонсор круглого стола, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) - Партнер мероприятия.

В рамках выставки свои экспозиции представят: Судостроительный комплекс «Звезда», ПО Севмаш, Газпром Флот, Востокпроектверфь, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Северо-Восточный ремонтный центр, Центр Судоремонта «Дальзавод», Оглаенд Систем, Веза, ОКБМ Африкантов, ЦНИИАГ, ССТэнергомонтаж, Росгеолфонд, Компания Технополь, НТК, ХКА, Сертекс РУС и др.

Впервые на выставке будет представлено четыре региональных стенда – предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска, а также Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (Архангельск).

Помимо этого, на выставочной площадке будет работать «Зона презентаций», а также наши участники пригласят посетителей, после осмотра экспозиции, принять участие в технических семинарах на производственной базе: АО «Балтийский Завод» (жизненный цикл ледокола (УАЛ проекта 22220) от резки металла до достроечной набережной), ФГУП «Крыловский научный центр» (посещение экспериментальной базы: ледовый опытный бассейн, ландшафтная труба, тренажёрный центр, стенды статических и ресурсных испытаний конструкций), ФГБУ ААНИИ (экскурсия в бассейн с показательным экспериментом).

Подробная информация и регистрация посетителей и делегатов доступна на сайте www.omr-russia.ru .

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020

Приглашенные спикеры представители крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, используемых в нефтегазовой и судостроительных отраслях, а также применяемых в условиях Арктики: НПП Подольсккабель, Эксперт-Кабель, Lapp, Prysmian Group, ГК “Москабельмет”, Кавказкабель, Камкабель, Людиновокабель, Полимерхолдинг, Севкабель, Томсккабель, Угличкабель, Ункомтех, ЭМ-Кабель, Энергокабель и др.

К участию в качестве слушателей приглашаются как технические специалисты, так и представители компаний заказчиков имеющие отношения к закупке кабельно-проводниковой продукции, используемой в судостроении, ТЭК и в Арктике.