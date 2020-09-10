Инженерные решения

Компания «Инженерные решения» расширяет бизнес-направление по производству кабеля и запустила новое оборудование на производственной площадке в Орле. Об этом порталу RusCable.Ru сообщила руководитель отдела продаж компании – Елена Мартынова.

«Новое оборудование смонтировано и готово к работе. Уже сейчас идет производство кабеля по новым конструкциям» - сообщила Елена.

Запуск новой линии позволяет освоить производство как огнестойкого пожарного симметричного кабеля для пожарных сигнализаций, так и гибкого монтажного, а также универсального (монтажный, контрольный, связной) для промышленных сетей передачи данных.

Ввод оборудования в эксплуатацию существенно увеличивает число марко-размеров продукции и расширяет ассортимент. В частности, жилы кабеля теперь могут быть не только медными однопроволочными, но и гибкими.

Для переработки доступны полимерные композиции различных исполнений и кремнийорганическая резина, что расширило возможности и варианты исполнения кабелей.

Экранирование на предприятии выполняется ламинированной алюминиевой фольгой или оплёткой из медных проволок, наложенной поверх скрученного сердечника, а огнестойкий барьер выполняется в виде слюдосодержащей ленты, обмотанной поверх сердечника кабеля.

На предприятии производится и бронированные кабели. Броня выполняется в виде оплётки из стальных оцинкованных проволок.

«Обновление парка оборудования позволяет значительно расширить ассортимент и нарастить производительность, повысить энергоэффективность, практически на всех участках. Ввод новых линий позволяет компании планомерно развиваться и достигать поставленных целей по кабельному направлению» - заметила Елена Мартынова.

Редакция RusCable.Ru получила и фотографии с производственной площадки.

Справка о компании:

ООО «Инженерные решения» было создано в городе Орле в 2007 году. Через 12 лет продукцию предприятия можно найти в разных городах страны, от Калининграда до Владивостока.

Все начиналось с изготовления простых устройств и механизмов для кабельной и иных отраслей промышленности, а в итоге переросло в компанию с более широкой сферой деятельности. Наше направление – синтез многих отраслей: химии, металлообработки, электрики, электроники, материаловедения.

Основные векторы деятельности компании ООО «Инженерные решения» – изготовление оборудования, разработка технологических решений (таких как экструзия полимеров, резины и пр.), технологии обработки металлов давлением, технологии скрутки, автоматизация технологических процессов, разработка и внедрение средств технологического контроля, производство кабельно-проводниковой продукции и разработка новых видов кабельных изделий и технологий. Один из примеров – кабели для пожарных и охранных сигнализаций.