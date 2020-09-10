Материалы газеты "Энергетика и промышленность России"

Сверхвысоковольтное импортозамещение
10 сентября 2020, 13:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИЗДАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Отрасль: Электроэнергетика
Представляем вашему вниманию подборку материалов газеты «Энергетика и промышленность России»:
Вышел в свет №17(397) за сентябрь 2020 года газеты «Энергетика и промышленность России». Редакция ЭПР отобрала лучшие материалы нового номера:
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8 сентября 2020 года президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов и директор некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» Антон Усачев подписали соглашение о сотрудничестве.
Уточняется, что взаимодействие отраслевых объединений будет направлено на популяризацию отрасли малой распределенной энергетики и совместную реализацию инновационных энергопроектов на российском и зарубежном рынках.
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Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 11 сентября 2020 года проведет вебинар на тему: «Новые механизмы контроля и надзора в период пандемии COVID-19. Системы дистанционного мониторинга».
Системы дистанционного мониторинга доказали свою эффективность с точки зрения контроля технологического процесса в режиме реального времени и обеспечения выполнения показателей эффективности. Они применяются в целях предотвращения несчастных случаев и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе вебинара будет обсуждаться рост спроса на применение подобных систем в условиях пандемии COVID-19, а также задачи, связанные с регулированием промышленной безопасности и проведением инспекций.
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6 сентября 2020 года статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко приняла участие в открытии форума сообществ молодых специалистов «Форсаж».
В своем приветственном слове Анастасия Бондаренко отметила высокую значимость молодежной тематики для Министерства энергетики, поскольку в компаниях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) молодежь в возрасте до 35 лет составляет треть от всех работающих в отрасли. Тематика форума – устойчивое развитие и ответственное лидерство – является актуальной для ТЭК и отвечает стоящим перед ним стратегическим задачам.
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Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE пройдет в Сочи во втором квартале 2021 года при поддержке Фонда Росконгресс. Точные даты проведения мероприятия будут определены на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).
Выставка SAPE проходит с 2009 года и зарекомендовала себя как крупнейшая презентационная и демонстрационная площадка новинок средств индивидуальной защиты (СИЗ), технологий сохранения жизни и здоровья работников на производстве. Цели выставки - повышение уровня культуры труда, предупреждение травматизма и формирование здорового образа жизни. Традиционно она проводится в рамках ВНОТ.
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