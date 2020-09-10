Материалы газеты "Энергетика и промышленность России"

Представляем вашему вниманию подборку материалов газеты «Энергетика и промышленность России»:

Выбор редакции: топ-5 материалов нового номера «Энергетика и промышленность России» №17(397) за сентябрь 2020 года

Вышел в свет №17(397) за сентябрь 2020 года газеты «Энергетика и промышленность России». Редакция ЭПР отобрала лучшие материалы нового номера:

Неутешительные итоги: в результате изменений порядка расчетов за общедомовые нужды за 3,5 года компании ЖКХ и энергетики потеряли более 193 млрд рублей.

Вызов для российских экспортеров: После введения Евросоюзом углеродного налога ежегодные потери российских производителей, экспортирующих свою продукцию в страны ЕС, могут составить от 3 до 4,8 млрд долларов. В первую очередь это коснется металлургии, химической промышленности, а также нефтегазовой отрасли.

ТЭК и ОПК нацелены на взаимовыгодное сотрудничество: в настоящее время топливно-энергетический комплекс выступает одним из крупнейших заказчиков для российской промышленности. Только за последние пару лет компаниями ТЭКа и смежных отраслей реализовано более сотни проектов по производству промышленной продукции и оборудования, востребованного отраслями ТЭКа.

Фундаментальный Разворот: зеленая энергетика до сих пор остается в России темой острых дискуссий. Неудивительно, что у этого направления есть как сторонники, так и противники, и споры между ними, вероятно, будут продолжаться бесконечно.

Спрос на зеленые облигации превышает предложение: Минэкономразвития подготовлен проект распоряжения Правительства, закладывающего основы системы «зеленого» финансирования в РФ. Оно будет привлекаться в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации или на минимизацию наносимого природе вреда.

Подробнее: ссылка.

Предприятия малой и солнечной энергетики будут сотрудничать

8 сентября 2020 года президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов и директор некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» Антон Усачев подписали соглашение о сотрудничестве.

Уточняется, что взаимодействие отраслевых объединений будет направлено на популяризацию отрасли малой распределенной энергетики и совместную реализацию инновационных энергопроектов на российском и зарубежном рынках.

Читать далее: ссылка.

ЮНИДО проведет четвертый вебинар по промышленной безопасности

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 11 сентября 2020 года проведет вебинар на тему: «Новые механизмы контроля и надзора в период пандемии COVID-19. Системы дистанционного мониторинга».

Системы дистанционного мониторинга доказали свою эффективность с точки зрения контроля технологического процесса в режиме реального времени и обеспечения выполнения показателей эффективности. Они применяются в целях предотвращения несчастных случаев и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе вебинара будет обсуждаться рост спроса на применение подобных систем в условиях пандемии COVID-19, а также задачи, связанные с регулированием промышленной безопасности и проведением инспекций.

Читать далее: ссылка.

В компаниях ТЭК молодежь в возрасте до 35 лет составляет треть от всех работающих в отрасли

6 сентября 2020 года статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко приняла участие в открытии форума сообществ молодых специалистов «Форсаж».

В своем приветственном слове Анастасия Бондаренко отметила высокую значимость молодежной тематики для Министерства энергетики, поскольку в компаниях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) молодежь в возрасте до 35 лет составляет треть от всех работающих в отрасли. Тематика форума – устойчивое развитие и ответственное лидерство – является актуальной для ТЭК и отвечает стоящим перед ним стратегическим задачам.

Читать далее: ссылка.

Выставка SAPE пройдет в Cочи во втором квартале 2021 года

Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE пройдет в Сочи во втором квартале 2021 года при поддержке Фонда Росконгресс. Точные даты проведения мероприятия будут определены на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Выставка SAPE проходит с 2009 года и зарекомендовала себя как крупнейшая презентационная и демонстрационная площадка новинок средств индивидуальной защиты (СИЗ), технологий сохранения жизни и здоровья работников на производстве. Цели выставки - повышение уровня культуры труда, предупреждение травматизма и формирование здорового образа жизни. Традиционно она проводится в рамках ВНОТ.

Читать далее: ссылка.