Межрегиональный центр радионуклидной терапии построят в Липецке

Весной 2021 года на территории областного онкодиспансера в Липецке начнется строительство межрегионального центра радионуклидной терапии. Соглашение о намерениях сегодня, 9 сентября, подписали глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АО "Русатом Хелскеа" - структурного подразделения ГК "Росатом", Александр Шибанов.

- Важно, что этот центр предусматривает не только значительные инвестиции и 75 дополнительных рабочих мест для липецких медиков, но и то, что воспользоваться его услугами смогут остро нуждающиеся в них пациенты из соседних регионов, - отметил Игорь Артамонов.

По словам Александра Шибанова, в планах компании - строительство сети подобных центров в городах России. Но первый из них откроется в Липецке.

- Руководство области проявило большую заинтересованность в реализации нашего проекта, - сказал Александр Шибанов. - Оперативно решился вопрос и о выделении участка под строительство. Кроме того, в Липецке очень сильная онкологическая служба. Это главные причины, по которым мы решили создать здесь наш первый центр.

Строительство будет реализовано в рамках программы по созданию и эксплуатации в субъектах РФ сети центров радионуклидной терапии. Запуск реализации центра радионуклидной терапии в Липецкой области будет одним из первых. Этот проект значим для региона и позволит внедрить современные медицинские и диагностические лечебные технологии для борьбы с онкологическими и другими социально-значимыми заболеваниями, а также обеспечить доступ жителей как Липецкой, так и соседних областей, к технологиям ядерной медицины. В центре планируется лечение рака щитовидной железы тиреоид-эктомия - лечение тиреотоксического зоба, а также костных метастазов различной локализации. Проект предусматривает использование лицензионных технологий, а также современного технологического и медицинского оборудования и одноразовых расходных материалов. Одним из преимуществ реализации проекта является создание собственной клинической базы для проведения фаз I-IV клинических исследований по перспективным АФС и РФП.

Создание центра радионуклидной терапии в Липецкой области способствует достижению целей национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Объем инвестиций в соответствии с соглашением составляет 1,26 млрд рублей. В ходе реализации проекта будет создано дополнительно 85 рабочих мест. Планируется, что центр заработает к 1 кварталу 2023 года.

Александр Гришаев, фото пресс-службы администрации Липецкой области