Сегодня в Иннополисе дали старт строительству центра обработки и хранения данных «Росэнергоатома». Он ориентирован на размещение до 500−1000 стоек IT-оборудования в первой очереди с возможностью последующего расширения до 2 тыс. стоек общей мощностью 16 МВт — в таком случае он станет крупнейшим data-центром во всем Поволжье.

Стоимость инвестиций в строительство и создание инженерной инфраструктуры первой очереди ЦОД составит порядка 3 млрд рублей. Церемония закладки ЦОД транслировалась в прямом эфире, в ней дистанционно приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор «Росатома» Сергей Лихачев.

Лихачев заявил, что Татарстан для него не только самый инновационный регион России, но и надежный партнер. «ЦОД — важная для нас тема», — отметил он, напомнив, что недавно «Росатом» построил самый крупный центр в Европе (в Удомле). Лихачев сообщил, что особое внимание в data-центре Иннополиса будет уделено защите: и физической, и в плане информационной безопасности.

Минниханов напомнил, что Татарстан уже успешно сотрудничает с «Росатомом» по разным направлениям, и заверил, что руководство республики активно поддержит проект ЦОДа.

Замгендиректора «Росэнергоатома» Сергей Мигалин сообщил, что проектирование начнется уже в сентябре. Во второй половине 2022 года компания планирует построить первую очередь — в районе с 1 тыс. усредненных стоек мощностью 16 Мвт.

