Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на отработку запасов месторождения Перевальное подземным способом. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проявления серебряных руд на месторождении Перевальное в Магаданской области были обнаружены в 1980 году в ходе разведочных работ по поиску каменного угля. Но добычу ценной руды с глубины 150 метров признали нецелесообразной. В 2015 году разведку на месторождении возобновило АО «Серебро Магадана», входящее в группу «Полиметалл».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена отработка запасов месторождения Перевальное подземным способом. Проектируемые объекты предназначены для добычи и переработки 320 тысяч тонн сереброполиметаллических руд в год.

Участок разработки находится в Омсукчанском городском округе Магаданской области, на водоразделе ручьев Правый Перевальный - Непонятный. Горнодобывающее предприятие на месторождении имеет единый парк машин, единую систему энергоснабжения и транспортную систему. В ходе реализации проекта на площадке рудника «Перевальное» построят порталы штолен Южная и Северная, портал вентиляционной сбойки, два склада противопожарных материалов, две модульные компрессорные станции, главную вентиляционную установку «Перевальное» и иные сооружения и оборудование, необходимые для подземной добычи.

Площадка штолен располагается в центральной части проектируемого участка горнодобывающего предприятия. Для размещения руды и пустой породы соорудят отвал и перегрузочный склад руды. Также здесь разместят комплекс объектов охранного и административно-бытового назначения.

Для сбора и отведения незагрязненных поверхностных стоков в систему водосборных и водоотводных сооружений устроят нагорные канавы.

Подъезд к площадке штолен обеспечит внутриплощадочная технологическая автодорога с примыканием к действующей внешней автодороге «Дукат–Лунное».

Проектная организация – АО «Полиметалл Инжиниринг».

Фото: Полиметалл