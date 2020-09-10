Современный туркомплекс появится при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) на Верхних Голубых озерах в Кабардино-Балкарии. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе КРСК.

"Корпорация развития Северного Кавказа финансирует создание современного туристического комплекса в Черексском районе. Инвестиционный проект будет реализован до конца 2020 г.", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в непосредственной близости от Верхних Голубых озер для жителей и гостей Северного Кавказа будут работать гостиница европейского уровня, ресторан с летней террасой и причалом, гостевые дома, домик рыбака, инфоофис, спортивная и детская площадки.

"Туркомплекс "Верхние Голубые озера" сможет принимать гостей круглый год. Зимой будут организованы экскурсии на снегоходах и джипах, летом - прогулки на катамаранах, пешие маршруты к достопримечательностям в окрестностях озер", - сообщили в КРСК.

В настоящий момент завершено строительство всех капитальных зданий, идет этап отделочных работ и благоустройства прилегающих территорий.

Голубые озера - известное с советских времен курортное место Кабардино-Балкарии. Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель) является вторым по глубине карстовым озером в мире. Его площадь 235 на 120 м, глубина - 279 м. К востоку от него в живописном лесу находятся сообщающиеся Верхние Голубые озера, глубина которых доходит до 18 м.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 г. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.