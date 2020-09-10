Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел заседание, посвященное проектам федеральных законов и бюджетным ассигнованиям. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В ходе заседания был рассмотрен ряд изменений в законодательство, необходимых для создания информационной системы «Одно окно» в сфере внешней торговли. Запуск системы предусмотрен паспортом национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Система позволит облегчить взаимодействие экспортёров и импортёров с органами государственной власти, включая и контролирующие организации, даст бизнесу удобный доступ к государственным услугам, снизит издержки за счёт сокращения бумажного документооборота. Подать заявку на получение услуги можно будет не только дистанционно, но и круглосуточно

- подчеркнул Михаил Мишустин.

Оператором системы станет Российский экспортный центр, который возьмёт на себя взаимодействие с органами государственной власти от имени и в интересах бизнеса и будет вести работу по оформлению разрешительных документов в различных инстанциях. Подключение к информационной системе и обслуживание будет бесплатным.