Обновленные сервисы доступны в ГИСП

Обзор эфира RusCable Live от 04.09.20
10 сентября 2020, 09:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГИСП, СЕРТИФИКАЦИЯ
Теперь вы можете подать заявку и получить заключение о статусе промышленной продукции, как продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на сайте ГИСП полностью в электронном виде.
Подтверждение происхождения продукции дает дополнительные возможности для производителя при госзакупках, реализации программ импортозамещения, конкуренции с продукцией зарубежных производителей на внутреннем рынке, в том числе в рамках механизма запретов и ограничений по Постановлению Правительства от 30 апреля 2020 года №616.
Клиент сервиса можете подать заявку на получение Акта экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП) или Сертификата СТ-1 непосредственно в региональную ТПП, а на основании выданного документа подать заявку и получить заключение Минпромторга России. Эксперты Торгово-промышленной палаты и Министерства также будут рассматривать заявки и выдавать заключения в электронном виде в сроки, установленные Постановлением. Сервис предусматривает возможность коммуникации и оповещения всех заинтересованных лиц о ходе рассмотрения заявок.
Для подачи заявки необходимо авторизоваться в системе и заполнить всю необходимую информацию в сервисе, доступном по ссылке.
До конца 2020 года подача заявок допускается и в бумажном, и в электронном виде, но с 1 января 2021 года процесс будет полностью переведен в электронный формат.
Инструкция по подаче заявки для промышленных предприятий
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