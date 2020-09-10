Обновленные сервисы доступны в ГИСП

Теперь вы можете подать заявку и получить заключение о статусе промышленной продукции, как продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на сайте ГИСП полностью в электронном виде.

Подтверждение происхождения продукции дает дополнительные возможности для производителя при госзакупках, реализации программ импортозамещения, конкуренции с продукцией зарубежных производителей на внутреннем рынке, в том числе в рамках механизма запретов и ограничений по Постановлению Правительства от 30 апреля 2020 года №616.

Клиент сервиса можете подать заявку на получение Акта экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП) или Сертификата СТ-1 непосредственно в региональную ТПП, а на основании выданного документа подать заявку и получить заключение Минпромторга России. Эксперты Торгово-промышленной палаты и Министерства также будут рассматривать заявки и выдавать заключения в электронном виде в сроки, установленные Постановлением. Сервис предусматривает возможность коммуникации и оповещения всех заинтересованных лиц о ходе рассмотрения заявок.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться в системе и заполнить всю необходимую информацию в сервисе, доступном по ссылке.

До конца 2020 года подача заявок допускается и в бумажном, и в электронном виде, но с 1 января 2021 года процесс будет полностью переведен в электронный формат.

Инструкция по подаче заявки для промышленных предприятий