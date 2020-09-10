Россети Сибирь повышают качество энергоснабжения города Канска

Компания «Россети Сибирь» начинает масштабную реконструкцию подстанции «Городская» 110 кВ в городе Канске Красноярского края. Подстанция «Городская» является стратегически важным энергообъектом, питает центральную часть Канска, обеспечивая электричеством порядка 41 тысячи потребителей и более 60 социально значимых объектов. Энергетики приступили ко второму этапу реконструкции.

В рамках реконструкции ведутся работы по замене устаревших железобетонных конструкций на металлические, а также контрольных кабелей, которые прослужили около 60 лет и уже выработали свой ресурс. Кроме того, планируется заменить все порталы (линейные, секционные и трансформаторные). В прошлом году были заменены порталы и стойки под оборудование открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ. На очереди аналогичные работы по оборудованию ОРУ 110 кВ. Все эти виды работ подрядная организация обязуется выполнить в рекордно короткие сроки: в течение ближайших двух месяцев.

Значимость подстанции трудно переоценить. Помимо жилых домов, она обслуживает 161 трансформаторную подстанцию, 66 социально значимых объектов, среди которых: 6 больниц, 13 школ, 13 детских садов, 21 объект водоснабжения, городской водозабор, очистные сооружения и 11 котельных.

«Необходимость в реконструкции этой подстанции назрела давно: потребление электроэнергии в центральной части города растет постоянно, также наблюдается износ оборудования. Работы начались, они проводятся поэтапно и без отключения потребителей. Например, пока идет ремонт второй секции оборудования 110 кВ, потребители запитаны от первой секции. Такую масштабную техническую реконструкцию энергообъекта проводят впервые, и очень важно, что жители Канска не почувствуют неудобств во время ремонтных работ», - комментирует директор производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала Россети Сибирь – «Красноярскэнерго» Андрей Айзятов.

Завершение работ на подстанции «Городская» ожидается в конце октября. Обновление энергообъектапозволит обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию электрооборудования. В результате потребители и социально значимые объекты центральной части города Канска получат качественное и надежное электроснабжение.