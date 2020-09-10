Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников принял участие в торжественной церемонии запуска 1 очереди шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2».

Шахта «Инаглинская» и обогатительная фабрика «Инаглинская-2» мощностью 12 млн. тонн угля в год снабжены современным оборудованием и новейшей технологией обеспечения сохранности окружающей среды. Вскрытие запасов шахты «Инаглинская» осуществляется наклонными стволами. Первая очередь на 6 млн. тонн одновременно обеспечит работу одного очистного забоя, отрабатывающего запасы угля системой разработки длинными столбами (ДСО), двух очистных забоев, осуществляющих добычу угля методом КСО и до 7 подготовительных забоев.

«Реализация новых инвестиционных проектов вносит существенный вклад в экономическое развитие Дальневосточного Федерального округа и способствует решению государственных задач по расширению доли экспорта российского угля», - отметил Сергей Мочальников.

Директор Департамента также наградил сотрудников горно-обогатительного комбината «Инаглинский» ведомственными наградами.