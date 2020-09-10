 
Модернизация

Сергей Мочальников принял участие в церемонии запуска первой очереди шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2"

Сергей Мочальников принял участие в церемонии запуска первой очереди шахты Инаглинская и обогатительной фабрики Инаглинская-2

10 сентября 2020, 17:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МИНЭНЕРГО, УГОЛЬ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
140

Минэнерго, уголь

Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников принял участие в торжественной церемонии запуска 1 очереди шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2».

Шахта «Инаглинская» и обогатительная фабрика «Инаглинская-2» мощностью 12 млн. тонн угля в год снабжены современным оборудованием и новейшей технологией обеспечения сохранности окружающей среды. Вскрытие запасов шахты «Инаглинская» осуществляется наклонными стволами. Первая очередь на 6 млн. тонн одновременно обеспечит работу одного очистного забоя, отрабатывающего запасы угля системой разработки длинными столбами (ДСО), двух очистных забоев, осуществляющих добычу угля методом КСО и до 7 подготовительных забоев.

«Реализация новых инвестиционных проектов вносит существенный вклад в экономическое развитие Дальневосточного Федерального округа и способствует решению государственных задач по расширению доли экспорта российского угля», - отметил Сергей Мочальников.

Директор Департамента также наградил сотрудников горно-обогатительного комбината «Инаглинский» ведомственными наградами.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики отремонтировали 11 ЛЭП в лабинском энергорайоне
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно