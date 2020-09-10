9 сентября в Воркуте под руководством заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака прошло заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики, посвященное подготовке к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов в Северо-Западном Федеральном округе (СЗФО).

В заседании участвовали руководители региональных штабов СЗФО, руководство электроэнергетических компаний и представители региональных органов власти. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко. Он выступил с докладом о прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада и ходе подготовки энергосистем СЗФО к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов.

По состоянию на 06.09.2020 потребление электрической энергии в ОЭС Северо-Запада с начала 2020 года на 3,1 % меньше показателя за такой же период прошлого года. При этом в первом квартале 2020 года снижение потребления составило 1,1 %, а во втором – уже 3,6 % относительно аналогичных периодов 2019 года. Снижение потребления в первые три месяца текущего года в основном обусловлено температурным фактором – температура воздуха на территории СЗФО в 1 квартале 2020 года была выше аналогичного показателя 2019 года на 3,6 °С. Отрицательная динамика во втором квартале связана с уменьшением потребления крупными промышленными потребителями в нефтегазовом секторе и транспортной сфере, в частности, предприятиями нефтеперекачки – на 39,9 %, нефтедобычи – на 21,8 %, ОАО «РЖД» – на 11,7 %. На снижение потребления оказали влияние введение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции и начало действия с 1 мая соглашения «ОПЕК+» об уменьшении объемов добычи нефти. Тем не менее, по прогнозу Системного оператора, в ОЭС Северо-Запада в осенне-зимний период 2020/2021 года, при установлении температуры на уровне среднемноголетних величин, ожидается увеличение максимального уровня потребления мощности до уровня, близкого к 15 000 МВт.

Среди первоочередных задач, стоящих перед энергетиками и органами исполнительной власти в преддверии ОЗП, Сергей Павлушко выделил запланированное на сентябрь проведение 8-часовых испытаний работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме в рамках подготовки Единой энергосистемы к возможной десинхронизации энергосистем стран Балтии и ЕЭС России по инициативе государств балтийского региона. Проведение испытаний необходимо для подготовки оперативного персонала субъектов электроэнергетики и муниципальных образований к обеспечению электроснабжения потребителей при работе энергосистемы региона в изолированном режиме, а также для корректировки настроек РЗА и актуализации инструктивной документации в связи изменениями в энергосистеме, проверки готовности резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) на особо значимых объектах Калининградской области. Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что в ходе подготовки к испытаниям реализован комплекс подготовительных мероприятий, включая проведение около 100 общесетевых, общестанционных и контрольных диспетчерских тренировок.

Сергей Павлушко подчеркнул, что энергосистема Калининградской области технически готова к изолированной работе в случае, если такая необходимость возникнет после отделения энергосистем стран Балтии от ЕЭС России и ОЭС Беларуси. Готовность к изолированной работе достигнута благодаря большому количеству своевременно введенного в работу нового генерирующего и сетевого оборудования и успешно проведенным предварительным испытаниям отдельных генераторов и электростанций. Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что работа по дальнейшему укреплению Калининградской энергосистемы продолжается. В 2020 году в энергосистеме региона введены в работу два энергоблока Приморской ТЭС Группы «Интер РАО» общей мощностью 130 МВт, кроме того проведены работы по переводу сетей 60 кВ на напряжение 110 кВ.

Заместитель Председателя Правления остановился на мероприятиях по повышению надежности Воркутинского энергоузла, разработанных в 2016 году при участии АО «СО ЕЭС» для разрешения кризисной ситуации по причине неудовлетворительного технического состояния Воркутинской ТЭЦ-2 и других объектов ПАО «Т плюс». К настоящему моменту, отметил он, основная часть мероприятий группой компаний «Т плюс» выполнена. Оборудование Воркутинской ЦВК и Воркутинской ТЭЦ-2 переведено на газ, для чего проведена реконструкция котлов для использования природного газа, смонтированы газораспределительные подстанции и внутристанционные трубопроводы, проведен монтаж системы автоматизации котлоагрегатов. Разработаны компенсирующие мероприятия по выводу из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 и проведены проектные расчеты электроэнергетических режимов Воркутинского энергоузла, обеспечивающие вывод этой устаревшей генерации. Из числа необходимых мероприятий остались разработка схемы подачи напряжения на собственные нужды Воркутинской ТЭЦ-2 от автономных источников энергии на случай аварии с полным погашением энергоузла, реализация этой схемы и совместные с АО «СО ЕЭС» натурные испытания по развороту ТЭЦ-2. Завершение этого финального комплекса мероприятий запланировано на лето 2021 года.

Еще одной важной задачей в ОЭС Северо-Запада в преддверии ОЗП является реализация комплекса мероприятий по обеспечению эффективной работы систем автоматического регулирования (САР) Серебрянских ГЭС, предусматривающего проведение в энергосистеме Мурманской области натурных испытаний. В ходе испытаний планируется проверить правильность внесенных в настройки систем регулирования корректировок и определить возможность устойчивого регулирования частоты в изолированном энергорайоне средствами САР каскада Серебрянских ГЭС. Корректировка параметров настройки САР проведена по итогам расследования причин аварии в энергосистеме Мурманской области, произошедшей в октябре 2018 года. В ходе расследования установлено, что одним из факторов, существенно усложнивших ликвидацию аварии, стала некорректная работа САР гидроагрегатов.

В ходе доклада Сергей Павлушко сообщил, что в СЗФО продолжается реализация важных проектов строительства электросетевых и генерирующих объектов. В частности, до конца года планируется ввод в работу блока № 6 Ленинградской АЭС мощностью 1150 МВт, третьего энергоблока Приморской ТЭС мощностью 65 МВт, гидрогенераторов Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2 (Республика Карелия) мощностью по 24,9 МВт, кабельно-воздушной линии (КВЛ) 330 кВ ЛАЭС – Копорская для обеспечения выдачи мощности Блока № 2 Ленинградской АЭС-2, а также ввод в работу подстанции (ПС) 330 кВ Ручей (Новгородская область).

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что в рамках реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года Системный оператор совместно с субъектами электроэнергетики внедряет дистанционное управление оборудованием и устройствами РЗА энергообъектов ОЭС Северо-Запада. В частности, реализованы проекты автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 330 кВ Волхов–Северная, ПС 330 кВ Ржевская, ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Завод Ильич, ПС 330 кВ Василеостровская, ПС 220 кВ Проспект Испытателей в Санкт-Петербурге, ПС 110 кВ Береговая в Калининградской области и ПС 110 кВ Завеличье в Псковской области. В 2020–2021 годах планируется реализация дистанционного управления из диспетчерских центров оборудованием расположенных в Санкт-Петербурге ПС 330 кВ Северная, ПС 330 кВ Колпино, ПС 330 кВ Парнас, ПС 330 кВ Пулковская, ПС 330 кВ Южная, ПС 220 кВ Приморская, расположенных в Новгородской области ПС 330 кВ Новгородская, ПС 330 кВ Ручей и ПС 330 кВ Чудово, а также ПС 330 кВ Кингисеппская в Ленинградской области и ПС 110 кВ Псков в Псковской области.

В рамках программы цифровизации оперативно-диспетчерского управления в ОЭС Северо-Запада идет работа по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), которая позволяет выполнять автоматические расчеты значений допустимых перетоков активной мощности в заданных контролируемых сечениях для текущей схемно-режимной ситуации и тем самым обеспечивает возможность наиболее полного использования имеющейся пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы, а также оптимальное управление режимами ее работы. В 2020 году технология СМЗУ внедрена на 13 контролируемых сечениях в ОЭС Северо-Запада. До 2022 года в энергообъединении планируется внедрить эту технологию еще на шести контролируемых сечениях.

Продолжается реализация совместного с ПАО «Россети» проекта дистанционного управления нагрузкой потребителей, включенных в графики временного отключения потребления (ДУ ГВО). В 2020-2022 годах Системный оператор совместно ПАО «Россети» (АО «Янтарьэнерго») планирует провести в энергосистеме Калининградской области натурные испытания технологии ДУ ГВО из диспетчерского центра Системного оператора и центра управления сетями электросетевой компании с использованием интеллектуальных систем учета электроэнергии потребителей.

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» подчеркнул, что для обеспечения дальнейшего внедрения цифровых технологий в электроэнергетике необходима разработка проекта изменений в законодательство РФ, а также разработка и принятие серии национальных стандартов, в частности, направленных на установление основополагающих обязательных требований по организации и осуществлению дистанционного управления из диспетчерских центров. Цифровые технологии позволяют сократить время производства оперативных переключений, исключить риски ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличить скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, что является важным фактором поддержания стабильной работы энергосистемы.

В завершение Сергей Павлушко доложил, что по состоянию на 8 сентября диспетчерскими центрами Системного оператора на территории Северо-Западного федерального округа выполняются все основные показатели готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.