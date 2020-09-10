Технопарки получат помощь на 5,3 млрд рублей

На помощь производителям импортозамещающей продукции, модернизацию регионами промышленных предприятий и субсидированные кредиты бизнесу в ближайшую трехлетку выделят 5,3 млрд рублей. Таким образом правительство перезапустит промышленную политику и поддержит развитие индустриальных парков в России. Решение было принято на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. «Известия» ознакомились с материалами к нему.

Также планируется создать механизм компенсации затрат инвесторам в технопарки: государство вернет им ровно столько, сколько резиденты новых комплексов заплатят налогов в бюджет. Замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных сообщил «Известиям», что предельный размер возмещения составит 15 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка, а для технопарка — 60 тыс. рублей на 1 кв. м. Отбор проектов может произойти уже в 2021 году, причем в первую очередь поддержку получат инвесторы в регионах с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил замминистра.

«Благодаря использованию новых мер мы планируем сбалансировать промышленное развитие регионов и снизить диспропорцию распределения подготовленных промышленных площадок», — заявил Алексей Беспрозванных.

Не отказался кабмин и от политики импортозамещения: на господдержку смогут рассчитывать производители новой промышленной продукции, которая служит альтернативой зарубежной. Предельный размер субсидии на один проект составит 300 млн рублей. Одновременно планируется субсидировать расходы регионов на софинансирование инвестпроектов по модернизации индустриальных предприятий и докапитализации региональных фондов развития промышленности. В совокупности на эти две цели в 2021–2023 годах будет выделено до 4,5 млрд рублей. Еще 0,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентных ставок по кредитам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков