Квартал на 2 тыс. квартир в городе Нерюнгри обеспечит жильем сотрудников угледобывающей компании "Колмар". Церемония закладки первого камня квартала состоялась в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Крупнейший по масштабу проект - квартал "Р" - в городе Нерюнгри, будет построен компанией "Колмар" для сотрудников. Квартал позволит обеспечить жильем около 2 000 семей, работающих в компании "Колмар". Будет построено порядка двух тысяч квартир - это 26 пятиэтажных и девятиэтажных домов", - сообщили в пресс-службе компании.

Генплан города, где был обозначен квартал, был утвержден в 1980-е годы. Проект планировки территории самого квартала был разработан и утвержден компанией "Колмар" при участии научно-исследовательского института в 2020 году.

"Квартал будет построен в четыре очереди. Первая очередь квартала будет сдана в 2021 году - это 280 квартир, рассчитанные на 980 человек. Общая площадь первой очереди - 11 205 кв. м. Подрядчиком первой очереди была выбрана компания ООО "Андромета Северо-Восток", - добавили в компании. В микрорайоне предусмотрено строительство детского сада, школы, торгового центра и магазинов первой необходимости.

Согласно паспорту объекта, представленном на церемонии, общая площадь составит более 94,8 тыс. кв. м. В первый этап вошло строительство двух домов.

Угледобывающая компания "Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. Общий объем инвестиций - более 72 млрд рублей, при этом будет создано более 4 тыс. рабочих мест. К настоящему времени уже создано более 2,5 тыс. рабочих мест и фактически трудоустроено 1,7 тыс. человек. Вложено инвестиций в размере 20 млрд рублей.

Фото: mk.ru