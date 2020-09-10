Группа «Интер РАО» и General Electric подписали пакет соглашений, развивающих партнёрство компаний, направленное на повышение уровня локализации в России производства и обслуживания газовых турбин большой мощности. Соглашения предусматривают значительное повышение локальных компетенций, в том числе за счёт передачи соответствующих технологий и расширения сферы деятельности совместного предприятия «Интер РАО» и GE – ООО «Русские Газовые Турбины» (РГТ) в качестве центра передового опыта и основной производственной площадки для локализации в регионе газотурбинного оборудования GE.

Компании планируют дальнейшую локализацию производства в России газовых турбин по лицензии GE. В целях выполнения требований, предъявляемых к участникам государственных инвестиционных программ по строительству и/или модернизации генерирующих мощностей (программы ДПМ, договоров о предоставлении мощности), «Интер РАО» и GE планируют повысить вплоть до 100% уровень локализации газовой турбины 6F.03 единичной мощностью до 88 МВт, которая в настоящее время производится на заводе «РГТ» в Рыбинске, а также начать локальное производство ещё одной модели газовых турбин GE – GT13E2 мощностью до 210 МВт. Кроме того, «Интер РАО» и GE намерены обеспечить глубокую локализацию компетенций в части технического обслуживания и ремонта указанного газотурбинного оборудования.

Компании договорились использовать производственную площадку «РГТ» в Рыбинске, а также сервисный центр газовых турбин GE в Калуге в качестве базы для дальнейшей локализации производства, обслуживания и ремонта газотурбинного оборудования. В рамках соглашения «РГТ» получит права на производство, обслуживание и продажу газовых турбин 6F.03 и GT13E2 в России и ряде экспортных рынков. GE также предоставит техническое сопровождение и организует обучение персонала для поддержки развития необходимых локальных компетенций.

«Расширение линейки турбин, производство которых будет локализовано на заводе «Русские газовые турбины», позволит «Интер РАО» приступить к реализации среднесрочной стратегии компании, недавно утверждённой советом директоров, в части развития энергомашиностроения как отдельного крупного направления бизнеса, - заявил генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис КОВАЛЬЧУК. – При этом особенно важно, что наше совместное предприятие также сконцентрируется на проведении сервисного обслуживания газовых турбин, которое сегодня является весьма востребованным в России. Таким образом, реализация проекта с GE будет играть существенную роль для всей энергетической и энергомашиностроительной сферы страны».

Скотт СТРАЗИК, президент и главный исполнительный директор GE Gas Power, заявил: «Мы рады развитию нашего партнёрства с «Интер РАО». Установки 6F.03 и GT13E2 обеспечивают высокую производительность, надёжность и лучшую в своем классе эффективность и будут способствовать успешной реализации российской программы модернизации энергетических мощностей и созданию более надёжной, гибкой и эффективной энергосистемы».

Со своей стороны, Рон ПОЛЛЕТТ, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ, отметил: «GE последовательно и успешно работает с компанией «Интер РАО», нашим стратегическим партнёром, в рамках общих проектов по локализации передовых технологий для российской энергетики. Сегодня мы определили ключевые направления совместной работы на новом этапе. Наши усилия будут нацелены на создание дополнительных возможностей для российских энергетических компаний в части повышения эффективности их генерирующих активов и для локальных поставщиков компонентов за счёт их участия в цепочке производства и сервисного обслуживания оборудования. Соглашение ещё раз подтверждает приверженность GE стратегии долгосрочного развития в регионе».

Данное соглашение развивает историю успешного сотрудничества «Интер РАО» и GE в области выполнения программы локализации производства и сервиса газовых турбин для российской энергетики. В частности, с 2014 года на российский энергетический рынок свою продукцию поставляет ООО «Русские Газовые Турбины» - совместное предприятие Группы «Интер РАО» и GE. Предприятие производит, продаёт и оказывает сервисную поддержку газотурбинных установок (ГТУ) типа 6F.03 по лицензии GE. КПД ГТУ 6F.03 в комбинированном цикле составляет более 55%. Установка характеризуется высокой надёжностью, компактностью, возможностью работы на разных видах топлива, в том числе в суровых климатических условиях, что позволяет применять её в электрогенерации, районном теплоснабжении, а также в промышленной когенерации. В настоящее время в эксплуатации находится более 200 установок, работающих на объектах заказчиков в более чем в 40 странах мира. В России более 20 установок успешно функционируют на энергоблоках общей мощностью около 2 ГВт.

В марте 2018 года в присутствии Президента РФ Владимира Путина были успешно введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции (ТЭС) – Маяковская и Талаховская – на базе 4 ГТУ 6F.03, произведенных «РГТ», которые обеспечили дополнительные 300 МВт мощности энергосистеме Калининградской области. В общей сложности, на энергообъекты области было поставлено 8 выпущенных в Рыбинске газовых турбин 6F.03, включая 4 установки для Прегольской ТЭС, которая была введена в марте 2019 года.

Газовая турбина GE модели GT13E2 обеспечивает лучшую в отрасли эффективность для E-класса, в частности, мощность и производительность наряду с более гибким и длительным планом обслуживания, позволяющими снизить эксплуатационные затраты и расход топлива. Установка GT13E2 генерирует до 210 МВт мощности с КПД более 55% в режиме комбинированного цикла. В модели предусмотрена возможность выбора между двумя режимами эксплуатации: с оптимальной производительностью или с увеличенными межремонтными интервалами. Данная опция позволяет энергокомпаниям гибко реагировать на колебания спроса на электроэнергию, что обеспечивает им потенциальную экономию средств. Глобальный парк турбин GT13E2 составляет более 150 единиц с общей наработкой более 10 млн часов (66 тыс. пусков). GT13E2 является проверенной технологией для электростанций большой мощности.

Источник: Новости «Интер РАО»